EA Sports WRC: Liste over bekræftede biler til det kommende spil

EA Sports WRC, det kommende racerspil udviklet af Codemasters, er sat til at frigives i november 2023. Spillet sigter mod at give en realistisk rally-racing-oplevelse, der trækker inspiration fra Codemasters' tidligere titler som Colin McRae og Dirt Rally. En af de spændende funktioner ved EA Sports WRC er inddragelsen af ​​ikoniske biler fra sportens historie. Her er en liste over alle de bekræftede biler for spillet indtil videre.

Spillet vil indeholde i alt 10 nuværende WRC-, WRC2- og Junior WRC-biler sammen med 68 andre køretøjer, der spænder over 60 års rally. Nogle af de bemærkelsesværdige biler inkluderer Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID og Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Derudover vil spillere have mulighed for at bygge deres egne rallybiler i Builder-tilstanden.

EA Sports WRC vil også tilbyde en VR-tilstand, der giver spillerne mulighed for at fordybe sig i den spændende oplevelse ved at køre deres drømmerallybil. Spillet fortsætter med at afsløre navnene på køretøjer gradvist, og flere biler forventes at blive annonceret i de kommende uger.

Fans af rally- og sim-racing-entusiaster kan se frem til at opleve de udfordrende baner og intens konkurrence i EA Sports WRC. Med Codemasters' ekspertise i at udvikle racerspil, lover den kommende titel at blive et indbegrebet valg for rallyracing-entusiaster.

