Kom foran spillet med EA Sports 24 Ultimate Team Web og Companion Apps

Hvis du er en ivrig fan af EA Sports FC og ikke kan vente på udgivelsen af ​​den seneste udgave, EA Sports 24, så vil du være glad for at vide, at Web-appen og Companion-appen snart vil være tilgængelige for dig et forspring på at opbygge dit Ultimate Team.

Web-appen, som er tilgængelig via en browser på din pc, Mac eller mobilenhed, tilbyder en bekvem måde at administrere dit hold, justere taktik, købe pakker og engagere sig i transfermarkedet, alt sammen fra din egen enhed. I mellemtiden giver Companion-appen, der er tilgængelig til iOS- og Android-enheder, dig mulighed for at gøre alt dette på farten.

Selvom EA Sports ikke har annonceret en officiel udgivelsesdato for webappen, kan vi spekulere baseret på tidligere udgivelser. I tidligere år blev webappen gjort tilgængelig omkring ni dage før den officielle udgivelse af spillet. Med den tidlige adgangsudgivelse af EA Sports 24 indstillet til den 22. september, kan vi forvente, at webappen vil være tilgængelig omkring ugen den 18. september.

For at få adgang til webappen skal du blot logge ind med din EA-konto, som inkluderer dit PlayStation- eller Xbox-login. Hvis du ikke har en EA-konto, kan du oprette en på det officielle EA Sports-websted. Companion-appen kan derimod downloades gratis fra Apple App Store eller Google Play Store. Du skal muligvis slette den tidligere version af Companion-appen, før du downloader den nye.

Mens Web- og Companion-apps giver dig mulighed for at administrere dit Ultimate Team, er det vigtigt at bemærke, at du faktisk ikke vil være i stand til at spille kampe på disse apps. Du kan dog få et forspring med at bygge dit hold, udforske de nye funktioner og blive fortrolig med de fremskridt, der er blevet introduceret i EA Sports 24.

Den officielle udgivelsesdato for EA Sports 24 på verdensplan er den 29. september 2023. Men hvis du forudbestiller Ultimate Edition af spillet eller har et EA Play-medlemskab, kan du nyde tidlig adgang fra den 22. september 2023. Forudbestilling standardudgaven af ​​spillet eller at have et EA Play-medlemskab vil give dig begrænset tidlig adgang, typisk en ti-timers prøveperiode for EA Play-medlemmer, mens EA Play Pro-medlemmer på pc har ubegrænset tidlig adgang.

Så gør dig klar til at dykke ned i EA Sports 24 Ultimate Teams verden og begynd at bygge dit drømmehold ved hjælp af web- og ledsagerapps. Følg med for flere nyheder og opdateringer, når udgivelsesdatoen nærmer sig.

kilder:

– EA Sports