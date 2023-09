Drop introducerer opgraderede versioner af Ctrl-, Alt- og Shift-mekaniske tastaturer

Drop, den mekaniske tastaturproducent, der for nylig blev opkøbt af Corsair, har afsløret de nye versioner af sine populære tastaturer, herunder Alt V2, Ctrl V2 og Shift V2. Disse nye modeller kommer med forskellige forbedringer for at forbedre ydeevne og kompatibilitet.

En af de væsentlige forbedringer er tilføjelsen af ​​understøttelse af fem-benede kontakter i stedet for tre-benede kontakter. Denne forbedring gør det muligt for tastaturerne at være kompatible med et bredere udvalg af eftermarkedskontakter ud af æsken. Derudover understøtter de nye modeller nu officielt VIA-tilpasningssoftwaren, der tilbyder brugerne et kraftfuldt værktøj til at ændre deres tastaturindstillinger.

For at forbedre akustikken på tastaturerne har Drop tilføjet ekstra lag skum til deres konstruktion. Dette hjælper med at reducere efterklang og skabe en mere tilfredsstillende lyd, mens du skriver. Stabilisatorerne, der er ansvarlige for at holde større taster stabile, såsom mellemrumstasten, er også blevet opgraderet for at forbedre deres lydkvalitet.

Tastaturerne har stadig et aluminiumshus, og kontakterne er orienteret i en "nordvendt" retning, hvilket giver bedre lystransmission gennem tasterne. Denne orientering kan dog begrænse eftermarkedets keycap-kompatibilitet en smule.

Drop tilbyder forskellige konfigurationer til tastaturerne. De kan købes som færdigbyggede tastaturer eller som bare-bones-sæt til brugere, der foretrækker at bruge deres egne kontakter og tastaturer. Alt V2 og Ctrl V2 er tilgængelige med både lavprofil- og højprofiletuier, hvilket giver brugerne mulighed for at vælge deres foretrukne æstetik.

Interessant nok tilbyder Drop også de opgraderede komponenter som eftermarkedsopgraderinger til eksisterende Ctrl-, Alt- og Shift-ejere, der ikke ønsker at købe et helt nyt tastatur.

Samlet set bringer disse nye versioner af Ctrl-, Alt- og Shift-tastaturerne en række forbedringer, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige på markedet. Med forbedret switch-kompatibilitet, brugerdefinerbar softwaresupport og opgraderet akustik tilbyder disse tastaturer en overbevisende mulighed for mekaniske tastaturentusiaster.

