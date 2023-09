Udforskning af "First Contact" Side Quest i Starfield

Det længe ventede spil Starfield er ikke kun fyldt med fantastiske seværdigheder og fordybende gameplay, men det tilbyder også spillere et væld af quests at påtage sig. En af de iøjnefaldende sidemissioner, der er opdaget indtil videre, er "First Contact", som involverer et skib fyldt med strandede individer i kredsløb om en planet.

For at begynde "First Contact"-missionen i Starfield, skal spillere rejse til Porrima II i Porrima-stjernesystemet. Der vil de støde på besætningen på ECS Constant, som er ude af tid og sted. Fans af Star Trek kan drage paralleller til afsnittet "The Neutral Zone" fra den første sæson af The Next Generation.

Før du dykker ind i questen, anbefales det at fuldføre den anden del af en anden quest kaldet "Unearthed". Selvom det ikke er en forudsætning for "First Contact", giver færdiggørelsen af ​​"Unearthed" værdifuld indsigt i spillets menneskelige historie, hvilket forbedrer den narrative oplevelse af "First Contact".

Når spillerne ankommer til Porrima II's kredsløb, vil de modtage en besked fra en NPC ved navn Jiro Sugiyama, som anmoder om deres hjælp til at forstå, hvad der sker på det strandede skib. Når spillerne lægger til med skibet, vil de lære, at ECS Constant er et koloniskib, der påbegyndte sin rejse fra Jorden, før menneskeheden opdagede at rejse hurtigere end lyset. I løbet af 200 år har flere generationer levet og omkommet ombord på skibet i håbet om at slå sig ned på Porrima II.

For at komme videre i missionen skal spillerne derefter gå ned til Paradiso resortets planetside og deltage i et bestyrelsesmøde. Undervejs vil de have mulighed for at interagere med de forskellige besætningsmedlemmer, der bor på ECS Constant, endda støde på et klasseværelse fyldt med børn.

Når spillerne ankommer til bestyrelseslokalet, vil de være vidne til Paradiso-chefernes virksomheds planlægning. De bliver præsenteret for tre muligheder: at få ECS Constant-besætningen til at blive kontraktansatte tjenere på Porrima II, at udstyre skibet med et gravdrev, så besætningen kan finde et andet sted at bo, eller at dræbe hele besætningen.

For at vælge den første mulighed skal spillerne samle specifikke materialer og overbevise skibets kaptajn. Den anden mulighed involverer at rejse til HopeTech på planeten Polvo for at få et gravdrev og derefter forberede ECS Constant til dens installation. Hvad angår den tredje mulighed, vil spillerne snart indse, at lederne ikke kan dræbes permanent.

"First Contact" er blot en af ​​de engagerende sideopgaver i Starfield, der fordyber spillere i et rigt og dynamisk univers. Med sine spændende historier og forskellige valgmuligheder byder spillet på timevis af underholdning for fans af science fiction-genren.

kilder:

– Starfield-spil, udviklet af Bethesda Studios