Domino's Pizza samarbejder med Elephant for digitalt bestillingsredesign

Domino's Pizza har valgt det kreative IPG-bureau Elephant til at forny sit digitale bestillingsøkosystem. Målet med redesignet er at modernisere bestillingsprocessen og fremvise innovationen og personligheden af ​​Domino's brand. Elephant vandt forretningen efter en anmeldelse ledet af Pile & Company.

Elefantpræsident Cara DiNorcia udtalte, "Dominos har altid været førende i kategorien og på forkant med innovation, især inden for teknologiområdet, hvor de var pionerer inden for digital bestilling. Vi kan godt lide at samarbejde med ambitiøse brands, der ønsker at blive endnu bedre. At arbejde med et ikonisk brand som Domino's for at skabe en virkelig meningsfuld forandring af deres digitale oplevelse er præcis den type komplekse udfordring, vores team elsker at tackle."

Dominos onlinebestilling tegner sig for over 80 % af dets forretning, og brandet ønskede en opfriskning baseret på nye forbrugernes forventninger til e-handelsoplevelser. Elephant vil bruge sin ekspertise inden for mærke- og produkterfaring til at sikre, at det nye bestillingssystem forbedrer det nuværende tilbud.

Christopher Thomas Moore, Domino's Chief Digital Officer, udtalte: "Mens vores digitale forretning blomstrer, og vi konstant tester og optimerer brugeroplevelsen, mener vi, at forbedring af vores digitale bestillingsmuligheder er den bedste strategi for fortsat succes, især som forbrugernes forhold. med teknologien udvikler sig." Moore gav udtryk for, at Domino's var imponeret over de kreative ideer, som Elephant præsenterede.

Domino's Chief Digital Officer tilføjede yderligere: "Kombinationen af ​​ekspertisen fra både Elephant og vores rekordagentur, Work In Progress, har udviklet en vision og strategi, der vil løfte vores digitale oplevelser og gøre processen med at bestille din yndlingspizza endnu mere magisk ."

Partnerskabet mellem Domino's Pizza og Elephant har til formål at skabe en forbedret og mere innovativ digital bestillingsoplevelse for Dominos kunder.

