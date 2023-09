EA FC 24: Forudbestil rabatter og besparelser

EA FC 24, den næste del af den populære fodboldspilserie, udkommer den 29. september på alle platforme. Denne gang har EA Sports dog droppet "FIFA"-mærket for første gang i franchisens historie. Spillet kan forudbestilles nu, hvilket giver spillerne mulighed for at spare penge på deres køb.

Spillere kan vælge at forudbestille EA FC 24 på deres foretrukne platform, inklusive Nintendo Switch, og der er to forskellige udgaver tilgængelige: Standard og Ultimate. Typisk tilbyder EA Sports en rabat for at forudbestille deres spil, og denne gang er ikke anderledes. De potentielle besparelser er dog reduceret en smule.

For spillere, der abonnerer på EA Play, vil de modtage 10 % rabat på deres forudbestilling af Ultimate Edition på alle relevante platforme. Denne rabat gælder også automatisk for Xbox Game Pass-medlemmer, da EA Play er bundtet med PC Pass og Game Pass Ultimate.

Ejere af FIFA 23 vil også modtage 10 % rabat på deres forudbestilling af Ultimate Edition. Det skal dog bemærkes, at denne rabat ikke kan kombineres med EA Play medlemsrabatten.

Selvom visse forhandlere kan tilbyde højere rabatter på den fysiske kopi af spillet, kan dette variere afhængigt af placering. Derfor anbefales det for læserne at tjekke med lokale forhandlere for at finde det bedste tilbud til dem.

Derudover vil alle EA Play-medlemmer have mulighed for at opleve en 10-timers prøveversion af spillet fra den 22. september. For dem, der abonnerer på EA Play Pro, er det fulde spil allerede inkluderet i abonnementet.

Generelt har spillere chancen for at spare penge gennem forudbestillingsrabatter og prøveversioner af EA FC 24. Det er en spændende tid for fans af franchisen, da de forventer udgivelsen af ​​den seneste rate i EA FC-serien.

Definitioner:

– EA FC 24: Det kommende fodboldspil udviklet af EA Sports, også kendt som det næste afsnit i den populære spilserie.

– FIFA: Tidligere brugt i titlen på spilserien, men droppet for EA FC 24.

– Rabatter: Reduktioner i prisen på spillet ved forudbestilling eller gennem andre kampagner.

– Forudbestilling: Handlingen med at købe et spil før dets officielle udgivelsesdato.

– EA Play: En abonnementstjeneste, der giver adgang til et bibliotek med EA-spil og andre fordele.

– Ultimate Edition: Den dyrere udgave af spillet, der tilbyder ekstra indhold eller bonusser.

kilder:

– Ingen URL'er angivet