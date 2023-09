Gargoyles Remastered Kommer til Nintendo Switch

By

Disney har annonceret, at Gargoyles Remastered, en remasteret version af det populære 16-bit spil, vil blive lanceret på Nintendo Switch den 19. oktober. Gargoyles Remastered er udviklet af Empty Clip Studios og er baseret på tegnefilmen fra 90'erne og er et 2D-sidescrollende platformspil.

Den remasterede version vil indeholde en helt ny håndtegnet kunststil, der ligner den visuelle stil i den animerede serie. Det vil også omfatte forbedrede lydeffekter og tilgængelighedsfunktioner såsom en tilbagespolingsfunktion. Disse tilføjelser giver spillet et moderne touch, mens det stadig holder fast i dets nostalgiske rødder.

Spillerne vil påtage sig rollen som Goliath, lederen af ​​Gargoyles, når de begiver sig ud på en tusind år lang rejse for at beskytte verden mod Odins onde øje. Spillets historie tager spillere fra det gamle Skotland, hvor de kæmper mod vikingekrigere, til moderne Manhattan, hvor ubarmhjertige horder af truende robotter venter.

Gargoyles Remastered tilbyder en fordybende oplevelse med sine forbedrede billeder, animationer og lydeffekter. Spillere kan problemfrit skifte mellem grafik inspireret af den animerede serie og en klassisk 16-bit-tilstand, der forbliver tro mod det originale spil. Derudover indeholder den remasterede version moderne funktioner såsom præstationer, tilbagespoling af gameplay og widescreen-præsentation, så spillerne kan tilpasse deres oplevelse.

Det originale soundtrack er også blevet remasteret og optimeret til et mere fordybende eventyr. Både fans af den animerede serie og retro-spilentusiaster vil sætte pris på detaljeringsgraden i denne genoplivning af Gargoyles.

Gargoyles Remastered vil være et must-play for både fans af det originale Sega Genesis-spil og nybegyndere. Er du spændt på at genopleve Gargoyles' episke rejse på Nintendo Switch? Fortæl os det i kommentarerne nedenfor!

kilder:

disney liv