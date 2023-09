Vil Disney sælge til Apple? Bob Igers mangeårige interesse i Tech Behemoth

Ifølge flere tidligere og nuværende Disney-chefer er der spekulationer om, at Bob Iger, Disneys CEO, har et "ønsket slutspil" om at forblive CEO så længe som muligt og til sidst sælge virksomheden til Apple. Denne spekulation stammer fra det tætte venskab, der udviklede sig mellem Iger og Apple-grundlæggeren Steve Jobs, efter at Disney købte Pixar i 2006.

I sin memoirer afslørede Iger, at hvis Jobs stadig var i live, er det sandsynligt, at de ville have diskuteret muligheden for at kombinere deres virksomheder. Der er dog adskillige forhindringer, der skal overvindes for en Disney-Apple-fusion, herunder regulatorisk godkendelse og det faktum, at Apple sjældent foretager opkøb så store som Disney-Pixar-aftalen.

Det nuværende lovgivningsmæssige klima, med fokus på at slå ned på Big Tech, kan gøre det svært for en megafusion som denne at blive godkendt. Antitrust-søgsmål er blevet anlagt mod virksomheder som Amazon og Microsoft, der hævder, at de er monopoler. Ydermere er Google indstillet til at gå for retten for påstande om ulovlige forretningsaftaler.

På trods af disse forhindringer har Iger stadig tid til at manøvrere et større opkøb. Hans kontrakt som administrerende direktør for Disney er blevet forlænget til og med 2026, og han vendte for nylig tilbage til virksomheden efter at have gået på pension i 2020. Siden hans tilbagevenden har Iger påbegyndt en omkostningsbesparelse, herunder fyringer og en virksomhedsomspændende omstrukturering. Han har også antydet muligheden for at sælge ikke-Disney-aktiver, såsom ABC og ESPN.

Rygter har også cirkuleret om, at Disney kan overveje en ny strategi for sine lineære tv-egenskaber, som er blevet påvirket af et svindende publikum og stigningen i ledningsklipning. Den nuværende aktiekurs på Disney har dog handlet til laveste niveauer, der ikke er set i næsten et årti, hvilket indikerer potentielle udfordringer for virksomheden. Kun tiden vil vise, om Bob Igers mangeårige interesse i Apple bliver til virkelighed.

Kilder: CNBC, Vanity Fair