Atlantic City Housing Authority bruger en halv million dollars på lederskabskonsulenter

Atlantic City Housing Authority kom for nylig under lup, efter at det blev afsløret, at de havde brugt næsten 500,000 dollars på ledelseskonsulenter. Dette har givet anledning til bekymring blandt beboere, der mener, at midlerne kunne have været brugt bedre til gavn for samfundet.

Ifølge en Facebook-kommentar fra Charmaine Hall prioriterede myndigheden udgifter til konsulenter frem for programmer for beboerne, især de børn, der bor i deres bolig. Dette har udløst forargelse blandt samfundsmedlemmer, der føler, at deres behov bliver tilsidesat.

Marie J. Coates, der også kommenterede på Facebook, fremhævede, at myndighedens handlinger ikke kun var bekymrende, men også ulovlige. Som folkevalgte forventes de at overholde loven, og deres beslutning om at allokere så stor en sum penge til konsulenter har rejst spørgsmål om deres integritet og ansvarlighed.

Som svar på kontroversen opfordrede Robert Basco til øjeblikkelig handling fra guvernørens kontor for at opløse den dysfunktionelle bestyrelse. Han argumenterede for, at beboerne og skatteyderne fortjener bedre, og at den nuværende ledelse har undladt at prioritere deres behov.

Atlantic City Housing Authority har tidligere været udsat for kritik for sin ledelse og beslutningstagning. Valeria J. Marcus citerede i en Facebook-kommentar kammeratskab, nepotisme og favorisering som gennemgående problemer i organisationen. Dette har yderligere ført til mistillid blandt beboerne og rejst bekymringer om myndighedens evne til effektivt at tjene samfundet.

Kilde: PressofAC.com, Facebook

Definitioner:

1. Lederskabskonsulenter: Fagfolk, der giver vejledning og råd til ledere og organisationer for at hjælpe med at forbedre deres effektivitet og nå deres mål.

2. Atlantic City Housing Authority: Et statsligt organ, der er ansvarligt for at levere billige boliger til beboere i Atlantic City, New Jersey.

kilder:

– PressofAC.com

- Facebook