Digitale rejselegitimationspiloter skal udvides globalt, understøttet af Idemias biometriske scannere

Globale piloter for digitale rejselegitimationsoplysninger skal strække sig ud over Europa, med de kommende biometriske scannere fra Idemia, der understøtter disse digitale legitimationsoplysninger. Dette blev afsløret under et nyligt Future Travel Experience-webinar med titlen "The Seamless Trusted Traveler Experience: What's Next?" Webinaret samlede interessenter fra den amerikanske regering, flyselskaber og Idemia for at diskutere implementeringen af ​​digitale rejselegitimationsoplysninger og reduktionen af ​​ID-dokumentkontrol i lufthavne.

Neal Latta fra US Transportation Security Administration (TSA) gennemgik TSA PreCheck-programmet og fremhævede dets succes med at behandle rejsende effektivt. Omkring 99 procent af rejsende, der går gennem PreCheck, behandles på 10 minutter eller mindre. Alene i år har TSA PreCheck-programmet set en tilføjelse på cirka 4 millioner ansøgere. Med TSA PreCheck, Customs and Border Protection's Trusted Traveler og andre lavrisikopopulationer, såsom DoD-ansatte, kan i alt 34 millioner mennesker drage fordel af fremskyndede lufthavnsprocesser.

Greg Forbes fra Delta Air Lines diskuterede forbrugernes stemning og understregede, at flertallet af rejsende foretrækker at bruge ansigtsbiometri frem for traditionelle rejsedokumenter. Derudover giver brugere af digitalt id lufthavnsprocesser en 30 point højere Net Promoter Score. Deltas biometriske Touchless PreCheck-oplevelse udvides til større lufthavne i New York (JFK og La Guardia) og LA (LAX). Forbes udtalte, at Delta er parat til at matche den hastighed, hvormed TSA ønsker at udvide sine biometriske muligheder.

Ud over passagerernes følelser er den primære bekymring fortsat at behandle en større mængde passagerer effektivt uden at gå på kompromis med sikkerheden. Biometri kan reducere posesliptiderne markant fra et gennemsnit på 4 minutter til kun 30 sekunder. Dette blev fremhævet af Forbes under webinaret.

Under webinaret diskuterede Nick van Straten fra KLM piloten Digital Travel Credential Type 1, som Idemia fungerer som teknologileverandør for. Passagerer kan oprette en Digital Travel Credential (DTC) ved at scanne deres pas ved hjælp af en smartphone-app fra Idemia. Denne pilot udføres i øjeblikket på flyvninger mellem Canada og Holland, og den er en fortsættelse af en tidligere pilot, der blev afbrudt på grund af pandemien.

Idemias Lisa Sullivan bemærkede, at det mobile kørekort, der bliver lanceret af nogle stater i USA, svarer omtrent til DTC. Hun nævnte også, at den næste iteration af Credential Authentication Technology (CAT) II-enhederne leveret til TSA af Idemia vil være i stand til at acceptere digitale rejselegitimationsoplysninger. Ydermere kan 1:N ansigtsgenkendelse implementeres ved andre berøringspunkter for at sikre ensartede passageroplevelser.

Idemias hovedmål for biometrisk tilmelding til TSA PreCheck er at give forbrugerne en række muligheder for at deltage, hvilket sikrer en problemfri og pålidelig rejsendes oplevelse.

Definitioner:

Digitale rejseoplysninger: Det er digitale versioner af rejsedokumenter, såsom pas, der kan opbevares og præsenteres elektronisk på mobile enheder eller gennem biometrisk identifikation.

Biometri: Biometri refererer til måling og analyse af unikke fysiske eller adfærdsmæssige egenskaber til identifikation og autentificeringsformål. Dette kan omfatte fingeraftryk, irisscanninger, stemmegenkendelse og ansigtsgenkendelse.

IDEMIA: Idemia er en global leder inden for udvidede identitetsløsninger, der leverer teknologier og tjenester til sikker autentificering og identifikation.

TSA PreCheck: TSA PreCheck er et program fra US Transportation Security Administration, der tilbyder fremskyndet sikkerhedsscreening for betroede rejsende, så de kan passere gennem sikkerhedskontrolpunkter med sko på, væsker i tasken og bærbare computere i deres kufferter.

Credential Authentication Technology (CAT): CAT er et system, der bruges til at autentificere og validere legitimationsoplysninger, såsom elektroniske rejsedokumenter, ved at kontrollere deres gyldighed og verificere dokumentindehaverens identitet.