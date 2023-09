Assistere små virksomheder med digital produktion og markedsføring: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, en lille virksomhed baseret i Big Stone Gap, Virginia, er fokuseret på at levere digital produktion og marketingtjenester til andre små virksomheder. Virksomheden modtog for nylig en startkapitaltilskud på 10,000 USD fra Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) for at støtte væksten.

Just Adventure Productions blev grundlagt af Justin Falin i december 2022 og tilbyder en række tjenester, herunder videografi, drone-videografi og markedsføring på sociale medier. Virksomheden sigter efter at være det førende digitale medieproduktions- og marketingbureau i regionen, der understøtter succesen for beboere og virksomheder i Southwest Virginia.

Ud over sine nuværende tilbud har Just Adventure Productions planer for fremtidig udvidelse, herunder webdesign, mobilapps og træningstjenester på sociale medier. Virksomheden forestiller sig at blive en pålidelig og velrenommeret virksomhed, der hjælper virksomheder med at gå ind i den digitale tidsalder med medier og markedsføring.

Med en baggrund inden for massekommunikation og fire års produktionserfaring leder Justin Falin virksomhedens vækst. Han er også medlem af Wedding and Event Videographers Association International og opfylder kriterierne for at modtage WEVA International Merited Professional Videographer-certificeringen. Virksomheden beskæftiger i dag en fuldtids- og en deltidsmedarbejder med planer om at udvide til op til fire fuldtids- og to deltidsansatte inden for fem år.

En af de vigtigste fordele for Just Adventure Productions var VCEDAs startkapitaltilskud. Tilskuddet hjalp virksomheden med at købe dyrt udstyr, der var nødvendigt for dets drift. Uden bevillingen ville Justin have været nødt til at stifte gæld for at anskaffe sig det rigtige udstyr. Bevillingen har været et markant løft til virksomhedens vækst og udvikling.

Samlet set sigter Just Adventure Productions efter at støtte andre små virksomheder i deres digitale marketingbehov, ved at levere komplette løsninger til at hjælpe dem med at fortælle deres historie, fremvise deres produkter og tjenester, rekruttere talent eller supportere og opnå en konkurrencefordel.

