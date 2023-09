Opgradering til digitale fastnettelefoner begynder i Nordirland

BT har igangsat opgraderingen af ​​fastnettelefoner til digital teknologi i Nordirland som en del af sit Digital Voice-projekt. Dette projekt har til formål at erstatte traditionelle analoge telefonlinjer med digitale ved at gøre brug af bredbåndsteknologi. Projektet, der beskrives som en "en gang-i-en-generation"-virksomhed, begyndte i visse områder af England i juli og august. BT vil sikre, at kunder i Nordirland får besked mindst fire uger før skiftet.

Opgraderingen til digital teknologi anses for væsentlig, da den eksisterende analoge teknologi er ved at være forældet. BT understreger, at fastnettelefoner ikke udfases, og for størstedelen af ​​kunderne vil skiftet blot gå ud på, at fastnettelefonen sættes i en bredbåndsrouter i stedet for en vægmonteret stikkontakt. Fordelene ved switchen inkluderer avancerede funktioner til filtrering af svindelopkald og klarere opkaldslyd.

Overgangen til Digital Voice forventes at være en enkel og gratis proces for næsten alle kunder uden behov for hjemmeinstallation. BT opfordrer dog kunder, der kan have behov for yderligere support eller anser sig selv for sårbare, til at informere dem. Visse kunder, såsom dem med sundhedsvedhæng, dem, der udelukkende er afhængige af fastnettelefoner, og dem uden mobilsignal, vil ikke blive skiftet proaktivt i starten.

For at øge bevidstheden om skiftet til digital teknologi planlægger BT at være vært for en række rådhusbegivenheder og pop-up-stande i hele Nordirland. Disse begivenheder har til formål at give kunderne mere information og support under overgangen.

