World Languages ​​and Digital Humanities Meet-Up vender tilbage til University of Arkansas

World Languages ​​and Digital Humanities Studio på University of Arkansas er begejstrede for at kunne annoncere tilbagekomsten af ​​Digital Humanities Meet-Up. Arrangementet finder sted i studiet i JB Hunt Center den 14. september kl. 4-5.

Under åbningen af ​​DH Meet-Up vil fakultets- og kandidatstuderende fra Institut for Verdenssprog, Litteratur og Kulturer fremvise deres projekter, der kombinerer verdenskulturer og digital teknologi. Deltagerne kan forvente at se præsentationer om forskellige emner, såsom 360°-fotografering, interaktive virtuelle rundvisninger på gamle steder, palæografilektioner med touch-skærm til at lære middelalderfransk og innovativ brug af digitale værktøjer i klasseværelset.

Efter arrangementet vil der være en reception i WLDH Studio, der giver deltagerne mulighed for at netværke og yderligere diskutere de præsenterede projekter.

Månedens andet DH Meet-Up finder sted den 28. september fra kl. 11 til 12. Dette møde vil byde på fakultet- og kandidatstuderende fra WLLC-afdelingen, som vil dele deres planer for fremtidige projekter, der kombinerer verdenskulturer og digital teknologi. Dette omfatter forslag til finansiering, potentielle kurser og læringsenheder. Efter denne begivenhed sørger studiet for frokost.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Følg WLLC på Instagram, Facebook og Twitter for at holde dig opdateret om begivenhederne, der arrangeres af WLLC-afdelingen og World Languages ​​and Digital Humanities Studio.

kilder:

– University of Arkansas World Languages, Literatures & Cultures

Bemærk: Kildeartiklen er blevet ændret, så den passer til det ønskede format.