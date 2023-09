Rygter om Nintendos næste konsolstigning på Gamescom

Rygterne har svirret om Nintendos længe ventede næste konsol, hvor Gamescom er en vigtig katalysator for spekulationer. Adskillige medier har rapporteret, at udviklere fik et eksklusivt glimt af Nintendo Switch-efterfølgeren ved begivenheden i sidste måned, hvilket gav næring til forventning blandt fans.

Selvom Nintendo har forblevet mundret om disse rygter, har forskellige kilder efterhånden afsløret flere oplysninger om, hvad der potentielt fandt sted hos Gamescom. Digital Foundry udgav en video, der kaster lys over rygterne og giver yderligere detaljer. Det er dog vigtigt at bemærke, at de omtalte oplysninger er baseret på brugte kilder og bør tages med forsigtighed.

Ifølge rapporter fra Eurogamer og VGC menes T239 Nvidia SoC at være den tiltænkte hardware til den nye konsol. Dette stemmer overens med tidligere læk fra Nvidia selv. Derudover er det blevet foreslået, at Breath of the Wild-demoen kørte ved 4K/60fps ved hjælp af DLSS-teknologi, hvilket viser hardwarens imponerende egenskaber.

Matrix-demoen, som indeholdt avanceret ray-tracing-teknologi, nød godt af Nvidias overlegne hardware sammenlignet med AMD. Det spekuleres i, at DLSS 3.5, med undtagelse af frame-generering, blev brugt til demoen. I betragtning af de fremskridt, som Unreal Engine 5 har gjort i løbet af de sidste to år, forventes det, at motoren vil være mere skalerbar og kompatibel med den nye konsol.

Både Nvidia og Epic Games har en egeninteresse i at sikre, at Unreal Engine 5 er tilgængelig og kan tilpasses Switch 2. Epic Games ønsker ikke at begrænse den potentielle succes for deres motor på en platform så populær som den originale Switch, mens Nvidia sigter for at vise deres banebrydende DLSS- og ray-tracing-funktioner.

Selvom rygterne omkring Nintendos næste konsol er spændende, er det vigtigt at nærme sig dem med skepsis, indtil officiel bekræftelse er givet. Disse rygter giver dog nogle spændende indblik i, hvad fremtiden for Nintendo-spil kan byde på.

