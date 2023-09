Netskope køber Kadiska for at forbedre sin Secure Access Service Edge (SASE) arkitektur

Netskope, en førende udbyder af cloud-, data- og netværkssikkerhedsløsninger, har opkøbt Kadiska, en digital oplevelsesstyring (DEM) platformvirksomhed. De økonomiske detaljer om opkøbet blev ikke offentliggjort.

Netskopes SASE-arkitektur kombinerer sikkerhed og netværk for at forbinde brugere, enheder og lokationer til applikationer, websteder og data. Med integrationen af ​​Kadiskas DEM-kapaciteter kan organisationer sikre succes med hybridarbejde og andre digitale transformationsinitiativer, samtidig med at de digitaliserer kundeoplevelser.

Kadiska har specialiseret sig i digital oplevelsesovervågning og synlighed. Virksomhedens team har stor erfaring med DEM, overvågning af applikationsydelse (APM) og overvågning af netværksydelse (NPM). De har udviklet teknologi, der kombinerer reel brugeroplevelsesovervågning (RUM) med end-to-end netværks- og applikationsydelsessynlighed.

Ved at udnytte Kadiskas overvågningsmuligheder vil Netskope være i stand til at give sine kunder AI- og maskinlæringsdrevet digital oplevelsesremediering. Dette vil hjælpe med at overvåge og afhjælpe ydeevneproblemer og optimere den digitale oplevelse på tværs af Netskopes SASE-arkitektur.

I august 2023 lancerede Netskope løsningen Proactive Digital Experience Management til SASE. Denne løsning tilbyder flere nøglefunktioner, herunder Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic (SMART) overvågning, som kombinerer RUM og syntetisk transaktionsovervågning (STM) for at få synlighed i brugernes digitale oplevelser. Det muliggør også proaktiv afhjælpning af digitale oplevelsesproblemer og giver routingkontroller på flere niveauer for optimal applikationsydelse.

Netskopes produkter og løsninger gør det muligt for organisationer at anvende nul tillid principper samt kunstig intelligens og maskinlæring for at beskytte deres data og forsvare sig mod cybertrusler. Virksomheden tilbyder også Evolve Partner Program, som giver MSSP'er, MSP'er og andre teknologiudbydere mulighed for at integrere Netskopes produkter og løsninger i deres porteføljer.

Samlet set forstærker integrationen af ​​Kadiskas DEM-platform i Netskopes SASE-arkitektur Netskopes forpligtelse til at levere exceptionelle digitale oplevelser og samtidig sikre sikkerhed og ydeevne for organisationer i den digitale tidsalder.

