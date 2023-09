City of Seattle tilbyder tilskud til at lukke den digitale kløft

Byen Seattle yder tilskudsfinansiering til organisationer, der er dedikeret til at indsnævre den digitale kløft i deres lokalsamfund. Den kommende tilskudscyklus åbner mandag den 18. september 2024 kl. Interesserede parter kan lære mere om processen ved at deltage i et virtuelt møde afholdt af byens Community Technology Advisory Board (CTAB) tirsdag den 12. september kl. 6. Yderligere informationsmøder vil blive planlagt i de kommende uger.

De digitale egenkapitaltilskud for 2024 vil allokere op til $35,000 til kvalificerede non-profit organisationer og samfundsgrupper i Seattle. Disse midler vil støtte projekter, der har til formål at øge internetadgang og adoption, med et stærkt fokus på fire nøgleområder:

Digitale navigatortjenester: At yde personlig assistance til beboere med at bruge enheder, oprette forbindelse til internettet og tilmelde dig billige internetabonnementer.

At yde personlig assistance til beboere med at bruge enheder, oprette forbindelse til internettet og tilmelde dig billige internetabonnementer. Klasser/workshops i digital færdighed: Tilbyde træning i digitale færdigheder til brugere af ny teknologi.

Tilbyde træning i digitale færdigheder til brugere af ny teknologi. Enheder og teknisk support: Leverer enheder som bærbare computere, Chromebooks, tablets og smartphones sammen med den nødvendige support til effektivt at bruge dem.

Leverer enheder som bærbare computere, Chromebooks, tablets og smartphones sammen med den nødvendige support til effektivt at bruge dem. Internetforbindelse: Udvidelse af Wi-Fi eller brug af andre midler, såsom hotspots, routere eller Wi-Fi-adgangspunkter, for at bringe internetadgang til borgere med lav indkomst.

Det digitale equity-tilskudsprogram er en del af Seattle Information Department (Seattle IT), som har til formål at levere sikre, pålidelige og kompatible teknologier, der sætter byen i stand til at levere retfærdige og lydhøre tjenester til offentligheden. For 2024-tilskudscyklussen er i alt $545,000 tilgængelig gennem Technology Matching Fund (TMF) og Digital Navigator Grant. Fællesskabet forventes også at bidrage med et match på 25 % af finansieringsanmodningen, som kan være i form af frivillig arbejdskraft, materialer, professionelle tjenester eller kontanter.

For at deltage i det virtuelle CTAB-møde den 12. september kan deltagere deltage online ved hjælp af Cisco Webex Meetings eller ringe ind ved hjælp af de angivne telefonnumre.

Kilder: City of Seattle, Seattle IT