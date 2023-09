Zopa indsamler £75m i finansiering for at accelerere vækst og blive Storbritanniens bedste bank

Den digitale bank Zopa har sikret sig £75 millioner ($95 millioner) i Tier 2-kapital som en del af sin igangværende vækststrategi. Finansieringen vil blive brugt til at støtte Zopas ekspansionsplaner og styrke sin position som Storbritanniens førende bank. Denne seneste kapitalindsprøjtning bringer det samlede beløb, der er rejst af Zopa Bank, op på £530 millioner, med £150 millioner sikret alene i 2023.

Zopa Bank har opnået anerkendelse for sine innovative tilbud, som har til formål at forbedre kundernes økonomiske sundhed og give adgang til konkurrencedygtige priser på kredit. Bankens tjenester omfatter markedsledende opsparingsprodukter, værktøjer til at hjælpe kunder med at nedbetale kreditkortsaldi hurtigere og AI-drevne tegningsmodeller, der har vist fremragende kreditpræstationer.

Administrerende direktør Jaidev Janardana fremhævede betydningen af ​​denne finansieringsrunde og udtalte, at den validerer Zopa Banks økonomiske resultater og viser stærk investortillid til dets vækstpotentiale. Ydermere tjener midlerne som en godkendelse af Zopas ansvarlige og bæredygtige forretningsmodel, såvel som dens vision om at bygge den bedste bank i Storbritannien.

I modsætning til mange fintech-virksomheder og e-pengeinstitutioner har Zopa Bank en banklicens, som underkaster den de samme regulatoriske standarder som traditionelle high street-banker. Dette sikrer, at kundeindskud er sikret af Financial Services Compensation Scheme op til £85,000. Zopa Bank har også introduceret regulerede Buy Now Pay Later (BNPL) og Smart ISA-produkter, der giver ansvarlige alternativer til eksisterende tjenester.

Siden lanceringen i 2020 har Zopa Bank tiltrukket betydelige indskud, godkendt over 2 milliarder pund i personlige lån og udstedt 470,000 kreditkort. Det kan i øjeblikket prale af en imponerende nettopromotorscore på 82, en nøgleindikator for kundetilfredshed. Med sit rentable fundament forventer Zopa Bank at betjene 5 millioner kunder i 2027.

Zopa Banks succes er blevet anerkendt gennem anerkendelser som "Årets Bank" ved 2022 AltFi Awards, ud over at være blevet kåret som "Bedste personlige låneudbyder" og "Bedste kreditkortudbyder" ved tidligere British Bank Awards. Denne seneste finansieringsrunde positionerer Zopa Bank for fortsat vækst og succes i den digitale banksektor.

Definitioner:

– Tier 2-kapital: Refererer til en banks supplerende kapital, som giver yderligere dæmpning mod finansielle risici og hjælper med at sikre dens solvens og stabilitet.

– AI (Artificial Intelligence): Simuleringen af ​​menneskelig intelligens i maskiner, der er programmeret til at tænke og lære som mennesker.

– BNPL (Buy Now Pay Later): En betalingsmulighed, der giver forbrugerne mulighed for at foretage køb og udsætte betalingen til et senere tidspunkt, ofte rentefrit eller med faste betalingsplaner.

– Net Promoter Score (NPS): Et mål, der bruges til at måle kundeloyalitet og -tilfredshed baseret på svar på spørgsmålet "Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dette produkt/tjeneste til en ven?" NPS varierer fra -100 til +100, med højere score, der indikerer større kundetilfredshed.

