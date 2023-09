Digitale aktivinvesteringsprodukter Se fortsat udstrømning midt i faldende renter

Digitale aktivinvesteringsprodukter oplever udstrømning, da renter og handelsvolumener falder på kryptovalutamarkedet. I sidste uge strømmede i alt 59 millioner dollars ud af forskellige produkter, hvilket markerede den fjerde uge i træk med udstrømninger. Ifølge Digital Asset Fund Flows-rapporten fra CoinShares er i alt $294 millioner blevet trukket fra fonde i løbet af den seneste måned, hvilket repræsenterer 0.9% af de samlede aktiver under forvaltning.

Mens udstrømning har været almindelig i det seneste år, så short-Bitcoin-produkter også indstrømning i sidste uge, hvilket indikerer dårlig stemning for aktivklassen. Handelsvolumen faldt markant med 73 % sammenlignet med den foregående uge og nåede kun 754 millioner dollars.

Bitcoin oplevede den største udstrømning, hvor investorer trak $69 millioner fra BTC-fokuserede fonde, mens short-Bitcoin-produkter oplevede deres største enkelte uge med indstrømning siden marts 2023, i alt $15 millioner. Ethereum-produkter oplevede også udstrømning og nåede $4.8 millioner, hvilket gør det til det mindst elskede digitale aktiv blandt ETP-investorer i år.

På trods af de overordnede udstrømninger så XRP-relaterede produkter $0.7 millioner strømme ind efter kendelsen om, at tokenet ikke er en sikkerhed. De fleste lande, der tilbyder digitale aktivinvesteringsprodukter, oplevede udstrømninger, hvor Tyskland førte an med udstrømning af $20 millioner, efterfulgt af Canada med $17.6 millioner og USA med $12.3 millioner.

Blockchain-aktier stod også over for negativ stemning med udstrømning af $10.8 millioner, hvilket markerede den femte uge i træk med udstrømning. Det bredere kryptomarked viser stagnation og usikkerhed, hvor stablecoins har oplevet et fald i udbuddet og en tilbagevenden til neutral eller negativ indstrømning for BTC og ETH siden slutningen af ​​august.

Generelt er markedet gået ind i en periode med ekstrem apati, udmattelse og kedsomhed med lav volatilitet, likviditet, handelsvolumener og afviklingsvolumener i kæden. Crypto Fear & Greed Index er nu i "Frygt"-territorium efter at have tilbragt den sidste måned i "neutralt" territorium.

Kilde: CoinShares, Glassnode, Alternative