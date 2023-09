The Orchard ansætter en Digital Account Manager for britiske DSP'er

The Orchard, et førende musikdistributionsselskab, søger en Digital Account Manager til at administrere nøglerelationer med britiske digitale tjenesteudbydere (DSP'er) såsom Apple, Amazon og VEVO. Rollen indebærer at arbejde tæt sammen med label management og marketingteams for at skabe overbevisende indholdskampagner for kunstnere og labels, samt at styre daglige relationer med digitale detailhandlere.

Ansvaret omfatter pitching for playlisteplaceringer og kollaborative marketingkampagner samt opretholdelse af relationer til digitale forhandlere ved at deltage i møder, begivenheder og koncerter. Derudover vil Digital Account Manager prioritere og analysere udgivelsesplanen for at imødekomme behovene hos labels og kunstnere og formidle analyser og resultater tilbage til interessenter.

Den ideelle kandidat bør have over to års erfaring i musikbranchen, et stærkt kendskab til førende digitale detailplatforme og en god forståelse af salgsstrategi. Kommunikationserfaring med detailkonti eller digitale marketingplatforme foretrækkes sammen med fremragende kommunikationsevner, en dybdegående forståelse af det sociale medielandskab og stærke analytiske evner. Kendskab til Excel, PowerPoint og Word er også påkrævet.

The Orchard giver mulighed for at bidrage til den kreative rejse på en global scene, med et moderne, mangfoldigt og innovativt arbejdsmiljø. De giver også investering i læring og udvikling samt en række fordele såsom privat medicinsk dækning, en generøs pensionsordning, livsforsikring og indkomstbeskyttelse.

Om The Orchard:

The Orchard er et banebrydende musik-, video- og filmdistributionsselskab og et toprangeret Multi Channel Network, der opererer globalt. Deres holistiske tilgang til salg og marketing, kombineret med brancheførende teknologi og drift, forstærker rækkevidde og omsætning på tværs af digitale, fysiske og mobile forretninger. The Orchard blev grundlagt i 1997 og styrker virksomheder og skabere i underholdningsindustrien.

