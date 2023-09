Dhruv Consultancy Services Limited sikrer kontrakt for motorvejsprojekt i Maharashtra

Dhruv Consultancy Services Limited har oplevet en stigning på 1.33 % i sin aktieværdi efter udstedelsen af ​​et Letter of Award (LOA). LOA giver virksomheden mulighed for at levere konsulentydelser til uafhængige ingeniørtjenester i drifts- og vedligeholdelsesfasen af ​​det firesporede projekt på Sangli-Solapur-sektionen af ​​national highway-166 (NH-166) i Maharashtra.

LOA blev udstedt af kontoret for Chief General Manager og Regional Officer Mumbai fra National Highways Authority of India (NHAI). Under hybrid annuitetsmodellen strækker det tildelte projekt sig over en længde på 194.644 kilometer fra Km. 182/556 til Km. 378/100 i staten Maharashtra.

Den samlede værdi af kontrakten er fastsat til 9.90 crore Rs eksklusiv GST, og den har en kontraktperiode, der strækker sig over 60 måneder. Nyheden om denne kontrakt har drevet aktierne i Dhruv Consultancy Services Limited op med 1.33 % til 57 INR kl. 3.22 på Bombay Stock Exchange.

Denne kontrakt er en væsentlig milepæl for Dhruv Consultancy Services Limited, da den yderligere etablerer virksomhedens position i konsulentsektoren. Virksomhedens ekspertise og erfaring med håndtering af ingeniørprojekter er højt værdsat af NHAI, hvilket fører til tildelingen af ​​dette projekt.

Dhruv Consultancy Services Limited er forpligtet til at levere konsulentydelser af høj kvalitet og sikre gnidningsfri drift og vedligeholdelse af Sangli-Solapur-sektionen i NH-166 i Maharashtra. Med sit team af erfarne fagfolk er virksomheden godt klædt på til at håndtere projektets udfordringer og levere resultater rettidigt.

