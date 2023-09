Hvorfor Starfields NPC'er ser livløse ud: En udviklers forklaring

En udvikler, der arbejdede på Starfield, Delaney King, gav for nylig indsigt i, hvorfor karaktererne i spillet har et livløst udseende. King, en karakter- og teknologikunstner, der tidligere har arbejdet på populære titler som Dragon Age og God of War, forklarede, at problemet ligger hos orbicularis oculi-musklen.

I en Twitter-tråd beskrev King, hvordan orbicularis oculi-musklen er ansvarlig for at trække sig sammen, når en person smiler, hvilket skaber det, der er kendt som et "Duchenne-smil" eller et ægte smil. Men i Starfield trækker denne muskel sig ikke helt sammen, hvilket resulterer i smil, der virker falske. King sammenlignede denne type smil med det, der blev portrætteret af Anthony Starr i tv-serien The Boys.

King refererede også til András Arató, kendt for "Hide the Pain Harold"-memet, hvis orbicularis oculi heller ikke trækker sig langt sammen, selv med et ægte smil. Denne mangel på muskelsammentrækning skaber et smil, der virker unaturligt og er blevet et populært meme på tværs af internettet.

Kombinationen af ​​den ufuldstændige sammentrækning af orbicularis oculi-muskelen og den manglende dækning af det øvre hvide i øjnene med det øvre øjenlåg resulterer i det uhyggelige udseende af NPC'erne i Starfield. King foreslog, at disse problemer kan løses gennem manuelle tweaks for at forbedre karakterernes ansigtsudtryk og få dem til at se mere realistiske ud.

Men at skabe realistiske ansigter i videospil er en udfordrende opgave, som King erkendte. Det kræver koordinering mellem flere afdelinger og en dyb forståelse af menneskets ansigtsanatomi, udtryk og visuelle kommunikationssignaler.

På trods af vanskelighederne har Starfield været en stor succes for Bethesda med over seks millioner spillere siden lanceringen. Spillet har også fået opmærksomhed for dets skjulte referencer til andre spil og dets imponerende fysik. Selvom NPC-ansigterne kan være foruroligende, har de fordybende rollespilsopgaver og interessante karakterer gjort Starfield til en fængslende oplevelse for mange spillere.

kilder:

Delaney King Twitter-tråd

IGN-artikel af Wesley Yin-Poole