Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Forvandler Anime til et Mario Party-stilspil

Den populære anime-serie, Demon Slayer, skal udgive et nyt videospil kaldet Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! til Nintendo Switch. I modsætning til de typiske anime-kampspil tager dette et Mario Party-agtigt brætspilsformat.

Svarende til Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! er et festspil til fire spillere, der byder på forskellige minispil. Spillere vil kaste terninger for at bevæge sig hen over brikkerne i et brætspil og engagere sig i muntre spil, såsom at gætte, hvilken boks Nezuko, en af ​​karaktererne, gemmer sig i. Spillet inkluderer dog også en natcyklus, hvor spillerne skal finde og eliminere dæmoner , hvilket stemmer overens med anime-serien.

Mens Nezuko er henvist til en bifigur i spillet, kan spillerne vælge at spille som hovedpersonen Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira og ni Hashira-medlemmer. Spillet sigter mod at give en underholdende oplevelse for fans af serien ved at inkorporere velkendte karakterer og engagerende gameplay.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! er den anden videospilstilpasning af Demon Slayer-serien efter Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, en arena-jager udviklet af CyberConnect2. Det kommende spil forventes at udkomme på den japanske eShop i 2024, og en engelsk udgivelse kan følge kort efter, baseret på det forrige spils lokalisering.

Samlet set, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! bringer verden af ​​Demon Slayer til live i et unikt Mario Party-spil, der tilbyder fans en ny måde at opleve den elskede serie.

kilder:

– Siliconera