Deloitte og Bitwave Alliance: Enhancing Digital Asset Management

Det fire store revisionsfirma Deloitte og virksomhedsregnskabsplatformen Bitwave er gået sammen om at skabe en strategisk alliance. Samarbejdet har til formål at hjælpe virksomheder med at håndtere kompleksiteten af ​​det digitale aktivrum ved at kombinere Bitwaves softwareplatform med Deloittes regnskabs-, skatte- og ledelsesrådgivningstjenester.

Den hurtige udvikling af den digitale aktivindustri har medført en række nye udfordringer, herunder øgede data, risici, reguleringer og overholdelseskrav. Deloitte-Bitwave-alliancen tilbyder kunderne en række digitale aktiver til at løse disse kompleksiteter. Dette inkluderer tilslutning af blockchain-data til virksomhedens ressourceplanlægningssystemer for realtidsindsigt, automatisering af regnskabsprocesser for at accelerere månedlig lukning og strømlining af kryptobetalinger.

Ydermere hjælper alliancen virksomheder med at overholde regnskabsprincipper som US GAAP og IFRS, samt mindske risici og øge gennemsigtigheden gennem forbedrede processer og kontroller. Det tager også skattemæssige overvejelser i betragtning under transaktioner og hjælper med global skatteoverholdelse.

Partnerskabet mellem Deloitte og Bitwave samler komplementære færdigheder og ekspertise. Ifølge Rob Massey, partner hos Deloitte Tax LLP, tilbyder alliancen unikke muligheder for samarbejde og sigter mod at omdefinere den digitale aktivindustri.

Både Deloitte og Bitwave ser vigtigheden af ​​ikke kun at løse tekniske udfordringer, men også organisatoriske. Alliancen udnytter Deloittes professionelle tjenester, specialisering i finansiering, skat og digital transformation, til at løse en bred vifte af forretningsproblemer.

Deloittes omfattende erfaring inden for blockchain og digitale aktiver fremhæves af færdiggørelsen af ​​Bitwaves implementeringscertificering af adskillige Deloitte-praktikere. Denne alliance giver kunderne mulighed for at drage fordel af Deloittes indsigt og ekspertise, mens de bruger Bitwave-platformen.

Som konklusion er Deloitte- og Bitwave-alliancen fokuseret på at levere hastighed, proceseffektivitet, omkostningsbesparelser og overholdelsesforbedringer til virksomheder, der bruger digitale aktiver. Deres samarbejde sigter mod at navigere i kompleksiteten af ​​det digitale aktivrum og sætte nye benchmarks i branchen.

