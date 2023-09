Deity udgiver driftsfrekvenser for THEOS digitale trådløse mikrofonsystem

Deity, den førende udbyder af lydudstyr, har udgivet en omfattende liste over driftsfrekvenser til deres kommende THEOS Digital Wireless Microphone system. Denne liste giver brugerne mulighed for at bestemme, hvilke frekvenser der understøttes i forskellige lande og de forventede RF-effektniveauer i deres specifikke områder.

At have denne information let tilgængelig er utrolig nyttigt for fagfolk i lydindustrien. Det hjælper dem med at forstå de lovmæssige krav til betjening af THEOS trådløse sendere og identificere, om der kræves yderligere licenser for at bruge andet udstyr inden for disse frekvenser.

Med den stadigt stigende efterspørgsel efter trådløse lydsystemer er det afgørende at have præcis viden om tilgængelige frekvenser, når man planlægger produktioner eller live-begivenheder. Deity's liste imødekommer dette behov og tilbyder en værdifuld ressource for audioprofessionelle over hele verden.

Ved at levere disse driftsfrekvenser giver Deity brugerne mulighed for at overholde lokale regler og optimere deres trådløse mikrofonopsætninger. Dette sikrer problemfri og interferensfri lydtransmission, hvilket forbedrer den overordnede produktionskvalitet.

Deitys forpligtelse til at understøtte en bred vifte af frekvenser i forskellige lande viser deres dedikation til at opfylde de forskellige behov hos deres globale kundebase. Dette niveau af gennemsigtighed og informationsdeling er ikke kun gavnligt, men styrker også Deitys position som en betroet leverandør af lydløsninger.

Afslutningsvis er Deitys udgivelse af driftsfrekvenser til THEOS Digital Wireless Microphone system en væsentlig udvikling i lydindustrien. Denne omfattende ressource udstyrer fagfolk med den viden, der kræves for at betjene deres trådløse lydsystemer lovligt og effektivt i forskellige lande. Ved at give disse oplysninger forstærker Deity sin forpligtelse til kundetilfredshed og styrker sin position som en førende aktør på markedet for lydudstyr.

Kilde: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com