Styrken ved decentraliseret digital identitet til at beskytte personlige oplysninger

En hvidbog udgivet af CompTIA, nonprofitforeningen for it-industrien og arbejdsstyrken, udforsker fremkomsten af ​​decentraliseret digital identitet som et robust værktøj til at beskytte personlige oplysninger. Hvidbogen, med titlen "Decentraliseret digital identitet og selvsuverænitet" og produceret af CompTIA Blockchain og Web3 Advisory Council, dykker ned i, hvordan denne tilgang omformer it-sikkerheden, og giver enkeltpersoner og organisationer større beskyttelse af privatlivets fred og kontrol over deres oplysninger.

Administrerede tjenesteudbydere (MSP'er) opfordres til at gøre sig bekendt med decentraliserede digitale identitetsoplysninger for at være udstyret til at hjælpe deres kunder med at forbedre deres sikkerhed og privatliv. Store organisationer har allerede taget denne metode til sig for at sikre personlige data, og små og mellemstore virksomheder forventes at følge trop. Som teknologipartnere og udbydere vil MSP'er spille en afgørende rolle i at vejlede og støtte organisationer i denne overgang.

Whitepaperet forklarer, at decentraliseret digital identitet omfatter digitale legitimationsoplysninger, kendt som verificerbare legitimationsoplysninger (VC), gemt i en VC-pung. Pungen er beskyttet med en PIN-kode eller adgangskode og er fuldt kontrolleret af brugeren. Ved at udnytte decentraliseret digital identitet forbliver en persons oplysninger krypteret, indtil de vælger at dele dem. Ved deling udleveres kun et bevistoken, ikke den komplette informationspost, til modtageren.

Wes Jensen, medformand for Blockchain Advisory Council og partner hos 21Packets, fremhæver, at decentraliseret digital identitet gør det muligt for både enkeltpersoner og organisationer at have større kontrol over deres online information og relationer, samtidig med at det sikrer øget sikkerhed og privatliv.

Hvidbogen indeholder adskillige eksempler fra den virkelige verden på decentraliserede digitale identitetsapplikationer, der spænder over områder som shopping, beskæftigelse, offentlige tjenester, uddannelse, finansielle transaktioner og sundhedspleje. Det understreger potentialet for enkeltpersoner og organisationer til at tage ansvar for deres oplysninger og beskytte deres privatliv på disse domæner.

CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council fungerer som en platform for tankeledere og innovatører til at udforske, hvordan virksomheder kan udnytte blockchain-teknologi. Med medlemmer fra forskellige baggrunde undersøger rådet dets applikationer og virkninger i forskellige sektorer, herunder forsyningskæde, softwareudvikling, jura, marketing, uddannelse og B2B/B2C-organisationer.

kilder: CompTIA