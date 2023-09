National Conversation Needed on Digital Pound, siger Bank of England Official

Sarah Breeden, udpeget vicedirektør for Bank of England, har opfordret til en "national samtale" for at afgøre, om man skal fortsætte med udviklingen af ​​en digital version af pundet. Breeden understregede behovet for at løse bekymringer over privatlivets fred og andre bekymringer forbundet med en digital valuta.

Under sit vidneudsagn foran finansudvalget i parlamentet udtalte Breeden, at den potentielle indvirkning på finansiel stabilitet er et andet væsentligt problem, når man overvejer implementeringen af ​​et digitalt pund.

Da brugen af ​​digitale valutaer fortsætter med at stige globalt, undersøger centralbankerne muligheden for at udstede deres egne digitale valutaer. Kendt som centralbanks digitale valutaer (CBDC'er), vil disse digitale versioner af traditionel fiat-valuta blive kontrolleret af et lands centralbank.

Mens CBDC'er tilbyder potentielle fordele såsom forbedrede betalingssystemer og finansiel inklusion, er der også flere bekymringer, der skal overvejes nøje. Privatlivets fred er en af ​​de vigtigste bekymringer, da digitaliseringen af ​​valutaer rejser spørgsmål om mængden af ​​personlige data, der ville være tilgængelige for centralbanker.

Derudover skal finansiel stabilitet evalueres omhyggeligt, før et digitalt pund implementeres. Det er vigtigt at vurdere potentielle risici såsom cybertrusler, hvidvaskning af penge og indvirkningen på pengepolitisk transmission.

Breedens opfordring til en "national samtale" fremhæver vigtigheden af ​​at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. Udviklingen af ​​et digitalt pund vil påvirke forskellige interessenter, herunder virksomheder, forbrugere og finansielle institutioner. Derfor er det afgørende at tage fat på eventuelle bekymringer og bekymringer for at sikre en glidende overgang.

