Noel Edmonds blev set bag disken på Somerset Café

Noel Edmonds, kendt for sin rolle som vært for Deal or No Deal, blev for nylig set i Storbritannien med et overraskende karriereskifte. Tv-legenden aflagde et besøg på Victoria Park Community Cafe i Frome, Somerset, hvor han besluttede at give en hjælpende hånd ved selv at betjene kunderne.

Caféen, som drives af Cultivating Community og bemandes af frivillige, oplevede en del røre, da Noel dukkede op. Caféfrivilligen Sherry Anne Downes fortalte, at kunderne var glade for at se ham, og Noel var gladeligt taknemmelige, da hun spurgte, om han ville ind bag disken.

Selvom det så ud til, at Noel udforskede et potentielt karriereskifte, afslog han tilbuddet om en regulær koncert på caféen. Dette skyldtes afstanden mellem hans nuværende bopæl i New Zealand og Storbritannien. Noel og hans kone Liz flyttede til New Zealand i 2019 og har siden erhvervet forskellige ejendomme, herunder en med café.

Noels interesse for samfundscaféen stammede fra hans egen erfaring med at eje en café i New Zealand. Han engagerede sig i samtaler med personalet om deres etablering og talte også om sine egne forretningsforetagender.

Det menes, at Noels besøg i Storbritannien er foranlediget af fødslen af ​​hans datter Alices baby. Han opholder sig angiveligt i Bude, Cornwall, som ligger tæt på, hvor hans datter bor. Noel har fire døtre fra sit tidligere ægteskab, og han er i øjeblikket gift med Liz siden 2009.

Kilde: Somerset Live