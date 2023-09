Dbrand afslører Arachnoplates, et stilfuldt alternativ til Sonys Spider-Man PS5-covers

By

Det canadiske firma Dbrand har introduceret et nyt alternativ til Sonys udsolgte Spider-Man 2-konsolcovers til PlayStation 5 (PS5). Virksomhedens Arachnoplates tilbyder et mere visuelt slående design, der ligner en grafisk roman, der byder på det ikoniske sammenstød mellem Spider-Man og Venom. I modsætning til Sonys plader indeholder Dbrands Arachnoplates ingen virksomhedslogoer.

Dbrands administrerende direktør, Adam Ijaz, udtaler, at fokus for Arachnoplates er på overlegen udførelse og design. I modsætning til nogle andre tredjeparts plader, indeholder Arachnoplates ingen skjulte beskeder eller påskeæg, der potentielt kan støde den originale konsolproducent. Arachnoplates vil blive prissat til $65, det samme som Sonys limited-edition plader, men inkluderer ikke mellembeklædningen eller farveskiftende røde lysstriber. Virksomheden planlægger at sende Arachnoplates den 20. oktober, hvilket tilbyder gratis forsendelse til kunder i USA og Canada, med verdensomspændende forsendelse også tilgængelig.

Ud over Arachnoplates fortsætter Dbrand med at sælge sine gennemsigtige Retro Darkplates og kulsorte plader til PS5. Men på grund af juridiske begrænsninger har ingen af ​​disse muligheder det karakteristiske "popped collar"-design, der ses på Sonys plader.

