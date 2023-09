Nyt "Never-Yellowing" klart etui fra Dbrand til iPhone 15 Pro

Dbrand, en populær smartphone-cover-producent, har netop annonceret udgivelsen af ​​deres seneste produkt, Ghost Case. Dette klare cover er specielt designet til flagskibstelefoner, inklusive den længe ventede iPhone 15 Pro. Det iøjnefaldende træk ved Ghost Case er dens påstand om aldrig at blive gul, et almindeligt problem med mange klare etuier på markedet.

Ifølge Dbrand tilskrives det anti-gulende træk ved Ghost Casen dets tofarvede design, specifikt den mat sorte ramme, der omgiver kabinettet. Administrerende direktør Adam Ijaz forklarer, at kombinationen af ​​materialer, efterbehandlingsteknikker og bevidste valg af industrielt design alle bidrager til sagens evne til at bevare sin klarhed over tid.

Udover dets anti-gulningsegenskaber beskrives Ghost Case også som værende gribende og giver en tilfredsstillende taktil oplevelse med sine klikknapper. Dbrand hævder endvidere, at coveret kan modstå et fald på 10 fod, hvilket sikrer maksimal beskyttelse af din smartphone.

Ud over iPhone 15 Pro tilbyder Dbrand versioner af Ghost Case til andre flagskibstelefoner, herunder iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro og Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Alle varianter af etuiet er 1.2 mm tykt og er udstyret med indbyggede MagSafe-magneter, hvilket giver mulighed for sømløs kompatibilitet med Apples magnetiske opladningsteknologi.

Dbrand tog en bevidst beslutning om at bruge TPU (termoplastisk polyurethan) til de uigennemsigtige dele af kabinettet, mens resten er lavet med polycarbonat. Denne kombination gør det muligt for etuiet at have udseendet og følelsen af ​​et klart etui, mens den stadig bevarer fleksibilitet og holdbarhed.

Dbrand Ghost Case til iPhone 15 Pro og andre flagskibstelefoner kan forudbestilles nu og forventes at blive leveret i oktober.

Kilde: The Verge