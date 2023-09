En klar sag, der ikke bliver gul: Dbrand introducerer "Ghost"-sagen

By

Dbrand har afsløret en ny klar sag kaldet "Ghost", som lover aldrig at gulne. Dette næste generations cover kombinerer holdbarhed med et slankt design og bringer også MagSafe-kompatibilitet til Android-enheder, inklusive Pixel 7 Pro.

I modsætning til mange andre klare sager på markedet, som har en tendens til at gulne med tiden, hævder Dbrand, at dets tofarvede design gør dette umuligt. Etuiet har en mat sort kant for ekstra greb og er kun 1.2 mm tykt, hvilket gør det mindre omfangsrigt end Dbrands andre etuier. Den kan også prale af klikknapper, 10 fods stødbeskyttelse og de stærkeste magneter, der er tilgængelige til MagSafe-support.

Mens Ghost-coversene understøtter MagSafe til iPhones, bringer de også denne funktion til Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra og Galaxy S22 Ultra. iPhone-brugere kan vælge mellem iPhone 15 Pro/Max- og iPhone 14 Pro/Max-versionerne af coveret.

Dbrand Ghost sagerne er prissat til $49.95 og kan købes fra i dag. Alle versioner sendes dog i oktober, med kun iPhones, der er berettiget til en skærmbeskyttelsespakke.

Med sit innovative design og MagSafe-kompatibilitet tilbyder Ghost-coveret en løsning til dem, der leder efter et klart etui, der ikke gulner. Dbrands løfte om lang levetid adskiller den fra andre klare etuier, hvilket gør den til et tiltalende valg for smartphonebrugere, der søger både stil og beskyttelse.

