Udforskning af teknologiske løsninger til at fremskynde bæredygtig udvikling

Denne artikel fremhæver behovet for banebrydende teknologiske løsninger for at fremskynde opnåelsen af ​​målene for bæredygtig udvikling (SDG'er). Specifikt er to mål skitseret.

Det første mål er at udvikle teknologiske løsninger, der letter måling, rapportering, verifikation og certificering af SDG-handlinger. Disse løsninger er designet til at blive brugt af FN-agenturer, lokale myndigheder og civilsamfundet. Ved at bruge disse værktøjer kan organisationer og enkeltpersoner spore deres fremskridt hen imod SDG'erne og sikre, at de har en meningsfuld indflydelse. Derudover inkorporerer disse løsninger gamification-elementer for at øge engagementet og tilskynde til aktiv deltagelse i indsatsen for bæredygtig udvikling.

Det andet mål er at opdatere den nuværende Global Youth DeclarAction on Sustainable Urbanization. Denne erklæring blev vedtaget på World Urban Forum XI og giver en ramme for globale borgere til at formulere deres vision for en bæredygtig fremtid. Den opdaterede erklæring vil skabe "Lokale pagter for fremtiden", der adresserer umiddelbare og kritiske bekymringer såsom klimaændringer. Gennem disse pagter kan enkeltpersoner og lokalsamfund afgive specifikke løfter og tilsagn om at bidrage til bæredygtig urbanisering. Disse lokale pagter vil tjene som en kanal for borgerinddragelse og vil blive præsenteret på FN-topmødet i 2024.

Overordnet set er målet med disse teknologiske løsninger og opdaterede erklæringer at fremskynde fremskridt hen imod SDG'erne ved at give enkeltpersoner og samfund mulighed for at handle. Ved at levere værktøjer og rammer for måling, engagement og samarbejde sigter disse initiativer på at skabe en mere bæredygtig og retfærdig fremtid for alle.

Definitioner:

– Sustainable Development Goals (SDG'er): et sæt af 17 globale mål fastsat af FN i 2015 for at løse udfordringer som fattigdom, ulighed og klimaændringer.

– Gamification: anvendelsen af ​​spilelementer og mekanik, såsom konkurrence og belønninger, til ikke-spilkontekster for at øge engagement og motivation.

kilder:

– Ingen URL'er angivet