Massive Monster annoncerer pop-up spillearcade ved Melbourne International Games Week 2023

Massive Monster, udvikleren bag Cult of the Lamb, har afsløret planer om en særlig spillearkade, der vil være tilgængelig under Melbourne International Games Week (MIGW) i 2023. Denne udstilling vil vise et kurateret udvalg af lokale indie-spil fra Melbourne, hvilket giver mulighed for deltagere til at spille spilbare demoer fra forskellige velkendte studier.

Pop-up spillearkaden vil være åben for offentligheden fra den 3. oktober til den 8. oktober 2023 på 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Udstillingen vil være placeret lige uden for Melbourne CBD og vil give spilleentusiaster mulighed for at opleve de nyeste up-and-coming indie-spil på egen hånd.

Nogle af de bekræftede spil, der vil blive vist, inkluderer Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter og The Dungeon Experience, med mulighed for flere tilføjelser op til showet. Offentlige sessioner vil blive afholdt på bestemte tidspunkter, hvor sessioner tirsdag til fredag ​​finder sted fra kl. 12 til 5, og sessioner fra lørdag til søndag fra kl. 11 til 6.

Begivenhedsbeskrivelsen inviterer deltagerne til at udforske det udvalgte udvalg af indie-spil, der tilbyder premiere-demoer og eksklusive merchandise. Dette er en mulighed for både spillere og skabere til at forbinde og få indsigt i udviklingsprocessen bag disse spændende nye titler. Uanset om deltagerne er på vej til PAX eller blot ønsker at starte deres PAX-weekend tidligt, er pop-up-spilarkaden en must-see-oplevelse.

Udover spiludstillingerne vil Massive Monster også være vært for en gavebutik, der vil byde på eksklusive varer og spilkoder. Derudover arrangerer studiet forskellige netværksbegivenheder for branchefolk, hvilket giver rig mulighed for at forbinde med ligesindede.

Mens lanceringsfesten for MIGW 2023 allerede er udsolgt, har Massive Monster planlagt flere andre begivenheder i løbet af ugen, herunder en gratis netværksbegivenhed for kvinder og kønsforskelle individer den 3. oktober 2023.

Melbourne International Games Week 2023 er sat til at finde sted fra den 30. september til den 8. oktober, og byder på en række branchefokuserede og offentlige begivenheder. Denne spændende ugelange fejring vil give deltagere adskillige muligheder for at komme i kontakt med nye mennesker og fejre en verden af ​​lokale og internationale videospil.

