Kunne du tænke dig et brag fra fortiden? Forudbestil MEGA Xbox 360 byggesættet!

Hvis du føler dig nostalgisk til spilverdenen i 2007, har MEGA lige noget for dig. Vi præsenterer det nye Xbox 3-byggesæt i skalaen 4:360, komplet med en kopi af Halo 3 i æske. Selvom kopien i æske faktisk ikke teleporterer spillet til din skærm, fungerer det sammen med konsollen ligesom den ægte vare!

Dette samlerbyggesæt, der udelukkende kan forudbestilles gennem Target i USA, er prissat til $150. Den tilbyder en fuldt opbyggelig Xbox 360-replikamodel med autentiske og præcise detaljer. Konsollen og controlleren har endda arbejdslys for at forbedre spiloplevelsen. Konsollen åbner op for at afsløre et diskdrev og andre overraskelser, og når du indsætter disken med Halo 3-tema, aktiveres bundkortet.

Bemærkelsesværdige funktioner i MEGA Xbox 360 byggesættet inkluderer en aftagelig harddisk, interaktivt interiør, der er tilgængeligt ved at fjerne sideskalspaneler, og kompatibilitet med andre MEGA byggesæt og andre byggesæt af mærkenavne.

Beregnet til bygherrer på 18 år og derover, som nyder en givende og udfordrende byggeoplevelse, vil denne replika Xbox 360-konsol være tilgængelig fra den 8. oktober i USA.

Hvis du er interesseret i at forudbestille dette nostalgiske spilsæt, så tjek det medfølgende link nedenfor til butikssiden. Derudover har vi inkluderet nogle flere billeder af dette fantastiske sæt for yderligere at vække din interesse.

Bemærk venligst, at nogle eksterne links på denne side er affiliate links, hvilket betyder, at vi kan modtage en lille procentdel af salget, hvis du foretager et køb. For mere information, læs venligst vores FTC Disclosure.

Fortæl os i kommentarerne, hvis du overvejer at føje denne blast fra fortiden til din samling i næste måned!