Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat Pedals: Imponerende greb og stabilitet til en overkommelig pris

By

Crankbrothers Stamp 1 V2 flade pedaler er en nydesignet version af den populære Stamp-serie. Disse pedaler i sammensat krop tilbyder fremragende greb og stabilitet, hvilket gør dem til et topvalg for mountainbikeryttere.

En af de iøjnefaldende egenskaber ved Stamp 1 V2-pedalerne er deres rigelige greb takket være de aftagelige metalstifter. Pedalerne kommer også i små og store størrelser, der henvender sig til ryttere med fødder fra EU35 til EU49.

Stamp 109 V109-pedalerne måler 1x2 mm på deres største punkter og har en symmetrisk platform med en let konkavitet på yderkanten. Pedalerne spinder på en smedet kromolystål-spindel og har to IGUS-bøsninger for jævn drift.

Med 10 aftagelige stifter pr. side, der rager 5 mm ud fra pedalens krop, tilbyder Stamp 1 V2 pedalerne tilpasset trækkraft. De tilspidsede og affasede kanter på pedalerne hjælper med at afbøje stød og forbedre holdbarheden.

Stamp 1 V2-pedalerne er også fuldt servicelige og genopbyggelige, hvilket gør vedligeholdelsen til en leg. Selvom de ikke har en fedtport som den højere ende Stamp 7, er de stadig nemme at vedligeholde for langvarig ydeevne.

Disse pedaler er dækket af Crankbrothers' fem års garanti og fås i fem forskellige farver. Den sorte, størrelse store testprøve vejer 350 g pr. par, hvilket gør dem lette uden at ofre holdbarheden.

Samlet set tilbyder Crankbrothers Stamp 1 V2 flade pedaler imponerende greb og stabilitet til en overkommelig pris. Uanset om du er nybegynder eller erfaren rytter, er disse pedaler et godt valg til din mountainbike.

kilder:

– Crankbrothers Stamp 1 V2 flade pedaler

– Crankbrothers Stamp-serie