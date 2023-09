Jim Cramer råder investorer til at holde fast i Apple-aktier på trods af Kinas iPhone-forbud

CNBCs Jim Cramer har opfordret investorer til ikke at sælge deres Apple-aktier efter rapporter om, at Kina har forbudt brugen af ​​iPhones af statsansatte. Mens Apples aktie faldt efter nyheden, er Cramer fortsat sikker på virksomhedens evne til at tilpasse sig og navigere i situationen.

Kina er Apples tredjestørste marked og tegner sig for 18 % af dets samlede omsætning. Derudover er en betydelig del af Apples produkter fremstillet i landet. Forbuddet mod iPhones for statsansatte kan potentielt have en væsentlig indvirkning på Apples indtjening. Cramer mener dog, at Apple har evnen til at finde alternative løsninger for at afbøde virkningerne.

Cramer fremhæver vigtigheden af ​​Apples tilpasningsevne og henviser til andre teknologigiganter som Alphabet (moderselskab for Google) og Amazon. Disse virksomheder har med succes diversificeret deres tilbud over tid, hvilket har ført til vedvarende vækst. Cramer foreslår, at Apple, under ledelse af CEO Tim Cook, potentielt kan finde et kompromis, der adresserer både Kinas bekymringer og Apples forretningsinteresser.

Investorer, der vælger at sælge Apple-aktier, risikerer nu at gå glip af potentielle aktiestigninger drevet af fremtidige iPhone-udgivelser eller uoplyst nyt indhold. Cramer understreger, at Apples succes ikke udelukkende afhænger af deres fremragende telefoner, men også af deres evne til at genopfinde sig selv og udforske nye muligheder.

Afslutningsvis råder Cramer investorer til at holde fast i deres Apple-aktier i den tro, at virksomheden vil finde måder at tilpasse sig og overvinde de udfordringer, som Kinas iPhone-forbud medfører.

