Håndtering af støjende naboer: Hvad kan du gøre lovligt?

At bo ved siden af ​​naboer, der gennemgår omfattende renoveringer af deres landbrugsbygninger, kan være forstyrrende og forårsage sundhedsproblemer for din familie. Den konstante støj og forstyrrelse kan være til gene, især hvis du har små børn og forsøger at nyde det gode vejr udenfor.

Det er vigtigt at tage fat på situationen og samtidig bevare et godt forhold til dine naboer. En juridisk mulighed, du har, er at stole på loven om gener, som henviser til enhver handling eller undladelse, der urimeligt griber ind i en anden persons rettigheder forbundet med at nyde deres ejendom. Retten vil analysere, om indgrebet er væsentligt, og vurdere, hvad der er rimeligt at forvente mellem naboer.

Ved vurderingen af ​​generklagen tages der hensyn til lokale forhold. Det støjniveau, der kan anses for rimeligt i en bymidte, adskiller sig fra det i forstæderne eller på landet. Desværre er der ingen specifik definition af støj, der svarer til gener, men Environmental Protection Agency Act 1992 siger, at støj bliver til gene, når det er "så højt, så kontinuerligt, så gentaget, af en sådan varighed eller tonehøjde eller forekommer på sådanne tidspunkter for at give rimelig grund til irritation."

Varigheden af ​​indgrebet er også en faktor, der tages i betragtning af domstolene. Generelt gælder det, at jo længere interferensen varer, jo mere sandsynligt vil det blive anset for at være urimeligt. Ved at holde styr på, hvornår støjen opstår, og hvordan den har påvirket dig, kan du styrke din sag.

Derudover kan du tjekke online for at se, om dine naboer har fået byggetilladelse til deres renoveringer. Byggetilladelsen omfatter ofte vilkår om støj og byggetider. Uautoriserede udviklinger, dem, der udføres uden byggetilladelse, kan være genstand for håndhævelsesforanstaltninger fra planlægningsmyndigheden, såsom at kræve fjernelse eller ændring af strukturen.

Før du tager nogen juridiske skridt, er det tilrådeligt at henvende sig til din nabo og forsøge at finde en løsning i mindelighed. Klar kommunikation og forståelse kan ofte føre til et tilfredsstillende resultat for begge parter.

Kilde: Stephen Coppinger, Solicitor hos Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork