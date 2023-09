Ubisofts XDefiant forsinket efter nægtelse af certificering fra PlayStation og Xbox

Ubisofts kommende spil, XDefiant, er blevet forsinket på grund af certificeringsproblemer fra PlayStation og Xbox. Den udøvende producent af spillet, Mark Rubin, delte en opdatering med spillere gennem et blogindlæg, hvori han forklarede, at Ubisoft indsendte spillet til certificering i juli. I midten af ​​august modtog XDefiant dog et "Not Pass"-resultat.

Rubin indrømmede, at de undervurderede det krævede overholdelsesarbejde og udtalte: "Hvis det VAR bestået, så ville vi have været i stand til at sende i slutningen af ​​august. Men det gjorde det ikke, og så vi har brugt de sidste tre til fire uger på at løse disse problemer og gøre os klar til at lave endnu en indsendelse."

Den gode nyhed er, at XDefiant vil blive genindsendt til de første parter om mindre end to uger, hvilket tyder på en mulig udgivelse i midten til slutningen af ​​september. Rubin nævnte dog også et "sandsynligt scenarie", hvor spillet kan modtage et betinget Pass, hvilket resulterer i en Day One-patch med endelige rettelser. Dette ville skubbe udgivelsesdatoen til begyndelsen/midten af ​​oktober.

XDefiant, der oprindeligt blev introduceret i 2021 som en Tom Clancy-titel, har allerede gennemgået flere betaversioner i de seneste måneder. Rubin forklarede, at grunden til, at Ubisoft ikke har annonceret en fast udgivelsesdato, er, fordi de anser beta-testene for at være rigtige forsøg, ikke kun marketingbegivenheder. Målet er at indsamle værdifuld feedback og sikre en poleret og fornøjelig spiloplevelse.

Rubin afsluttede blogindlægget med at understrege, at udgivelsesdatoen vil være så hurtigt som muligt, da de arbejder ihærdigt på at løse compliance-problemerne og opfylde de krævede standarder, der er fastsat af PlayStation og Xbox.

