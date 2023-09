Coaching Real Leaders: Ny sæson har premiere den 18. september

By

Executive coach Muriel Wilkins er tilbage med en helt ny sæson af hendes podcast, Coaching Real Leaders. I denne sæson dykker Wilkins ind i de udfordringer, som førstegangsledere, ledere på mellemniveau og ledere står over for, når de navigerer i deres karriere.

Gennem hele podcasten engagerer Wilkins sig i coachingsamtaler, der omhandler presserende karrierespørgsmål. Nogle af de emner, der behandles, inkluderer at bestemme, om en midlertidig rolle skal blive permanent, at evaluere ens karrierefremskridt og at opbygge effektive relationer med kolleger og overordnede.

Ved at lytte til disse ærlige coaching-sessioner kan lyttere få uventet indsigt om sig selv og opdage handlingsrettede skridt til at komme videre i deres egen karriere. Wilkins giver vejledning og støtte til hver leder og hjælper dem med at overvinde forhindringer og nå deres mål.

Coaching Real Leaders vender tilbage for sin sjette sæson i september. Hver episode giver en unik mulighed for at lære af coaching-scenarier i den virkelige verden. Uanset om du er en førstegangsleder, der leder efter vejledning, eller en leder, der søger nye strategier, er denne podcast en værdifuld ressource.

