Codezero lancerer offentlig beta af flagskibsprodukt, accelererer softwareudvikling

Codezero, en cloud-native softwareudviklingsvirksomhed, har annonceret den offentlige beta-udgivelse af sit flagskibsprodukt under Civo Navigate Europe-konferencen i London. Denne 2.0-version af værktøjet har til formål at revolutionere softwareudviklingsprocessen, hvilket muliggør hurtigere og højere kvalitetskode med færre fejl og brud.

Udviklet af Narayan Sainaney, en tidligere Microsoft-medarbejder, tilbyder Codezero brugerne muligheden for hurtigt at opbygge en Kubernetes-klynge på under halvfems sekunder. Det giver også simulerede samarbejdsmiljøer til fejlfinding og test, og introducerer nye niveauer af synlighed og interaktion i det, virksomheden kalder "Omni-Dev."

Denne tilgang repræsenterer et paradigmeskifte inden for softwareudvikling og har fået støtte fra industriledere som Nick Caldwell, tidligere GM for Twitter, og Marty Weiner, tidligere CTO for Reddit.

Reed Clayton, Codezero medstifter og administrerende direktør, udtrykte sin begejstring over at ændre den måde, det cloud-native softwareudviklingsfællesskab fungerer på. Han understregede, at værktøjet gør det muligt for store teams at arbejde sammen effektivt, hvilket giver mulighed for hurtig skrivning, test og implementering af kode.

Medstifter og CTO Narayan Sainaney fremhævede, hvordan Codezeros værktøjer markant forbedrer udviklerproduktiviteten, hvilket gør det muligt for virksomheder at implementere produkter hurtigere og med færre fejl og sikkerhedsbrud. Han udtrykte virksomhedens forventning om, at udviklere slutter sig til den offentlige beta og oplever en ny udviklingsvirkelighed.

Under Civo Navigate Europe-konferencen havde deltagerne mulighed for at prøve Codezeros løsning på egen hånd i en live workshop. Mark Boost, Civo CEO, understregede Codezero og Civos fælles mission om at levere markedsledende oplevelser til udviklere. Han udtalte, at Codezeros værktøj, når det kombineres med Civos lave omkostninger, højtydende cloud-tjeneste, gør det muligt for udviklere at fokusere på at levere exceptionel software uden hindring af dyr og upålidelig infrastruktur.

Sammenfattende betyder Codezeros offentlige beta-udgivelse et transformerende øjeblik i softwareudvikling. Deres Omniscient Dev-værktøj giver udviklere mulighed for at arbejde sammen i et simuleret miljø, hvilket reducerer den tid, der kræves til test og fejlfinding, samtidig med at kodekvaliteten forbedres. Gennem partnerskaber med brancheledere og positiv feedback fra deltagerne på Civo Navigate Europe-konferencen er Codezero klar til at revolutionere softwareudviklingsprocessen.

kilder:

– Codezero hjemmeside

– Civo Navigate Europe-konference