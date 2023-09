The Impressive Scale of Cities: Skylines 2

I en nylig demo-session på Gamescom imponerede det kommende spil Cities: Skylines 2 spillere med dets store spilbare pladser. Kortene i spillet er cirka 5 gange større end dem i de originale Cities: Skylines. Alene omfanget af disse rum blev tydeligt, da spillerne zoomede ud og indså, at kameraet bare blev ved og ved.

Under demoen blev spilleren placeret på et naturskønt fjordkort med et moderat klimaområde. Selvstudiet lærte det grundlæggende om vejplacering, vand- og elforbindelser og zoneinddeling til bolig-, industri- og kommercielle områder. Men spilleren undervurderede størrelsen af ​​det spilbare område og koncentrerede ubevidst deres bygninger i en lille del af kortet. Da de skulle lave et spildevandsrør, der løb ud til havet, indså de kortets skala, da røret strakte sig i miles.

Oplevelsen fremhævede spillerens indledende "utroligt lille bytænkning." Erkendelsen af ​​det store spilbare rum var både overvældende og spændende. Selvstudiet gav intuitive menuer til at rette op på eventuelle problemer, såsom beboernes bekymringer om mangel på nærliggende hospitaler og forurening fra et kraftværk.

På trods af de indledende fejl, fandt spilleren, at spillet var sjovt og tilfredsstillende. At se bygninger gå op og bruge intuitive menuer til at løse problemer skabte en følelse af præstation. Da spilleren ser frem til at spille Cities: Skylines 2 fuldt ud, anerkender de behovet for at lære mere om byplanlægning og budgetstyring.

Samlet set lover Cities: Skylines 2 at tilbyde spillerne en fordybende og ekspansiv oplevelse med kort, der giver mulighed for storstilet bybygning og strategisk beslutningstagning.

