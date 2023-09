Googles forbedrede sikker browsing: et kraftfuldt forsvar mod phishing-angreb

Google har introduceret en ny funktion til sin Chrome-browser, der har til formål at give brugerne mere effektiv beskyttelse mod phishing-angreb. Phishing-kampagner, som involverer svigagtige websteder eller e-mails, der udgiver sig for at være legitime kilder, har forårsaget betydelig skade ved at inficere enheder med virus og føre til økonomiske tab gennem svindel. Med udrulningen af ​​Enhanced Safe Browsing håber Google at hjælpe brugere med at undgå at blive ofre for sådanne angreb.

Forbedret sikker browsing, tidligere en valgfri funktion, bliver standardindstillingen for Chrome-brugere som en del af browserens 15-års jubilæumsopdatering. Denne funktion tjekker webadresserne på websteder i forhold til en konstant opdateret liste over ondsindede websteder, der er gemt på Googles cloud-servere i realtid. Hvis der findes et match, blokeres hjemmesiden og en advarsel vises til brugeren.

Denne opdatering erstatter Googles gamle phishing-beskyttelsesfunktion kaldet Safe Browsing, som gemte en liste over ondsindede websteder lokalt på brugerens computer. Denne tilgang havde dog begrænsninger, da den ikke kunne registrere phishing-websteder, der blev lanceret efter den sidste opdatering. Enhanced Safe Browsing løser dette ved at stole på Googles cloud-servere for opdateret beskyttelse.

Ved at afbryde den gamle Beskyttet browsing-funktion og gøre Udvidet sikker browsing til standardindstillingen, sigter Google mod at reducere antallet af uopdagede phishingforsøg. Virksomheden forventer en forbedring på 25 % i beskyttelsen mod malware og phishing-trusler ved at skifte til den forbedrede funktion.

Mens Forbedret sikker browsing tilbyder forbedret sikkerhed, kommer det med potentielle bekymringer om privatlivets fred. Da funktionen bruger en database, der er gemt på Googles servere, sendes hver URL, som brugeren besøger, til Google til kontrol. Nogle brugere bekymrer sig om muligheden for, at Google bruger disse data til reklameformål, baseret på virksomhedens tidligere dataindsamlingspraksis. Google forsikrer dog brugerne om, at de data, der indsendes via Enhanced Safe Browsing, kun vil blive brugt til phishing-beskyttelse og ikke til andre formål.

Google planlægger at migrere alle brugere til Enhanced Safe Browsing i de kommende uger. Dette nye værktøj i kampen mod phishing kan give brugerne en forbedret beskyttelse, så længe deres privatlivsproblemer behandles.

