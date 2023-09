Google Chrome-appen får et spændende redesign til sin 15-års fødselsdag

Google fejrer sin 15-års fødselsdag med en større opdatering til Google Chrome-appen. En af de største ændringer er introduktionen af ​​Material You-designsproget, der giver mulighed for flere tilpasningsmuligheder. Dette designsprog blev først introduceret med Android 12 og er blevet rost for dets evne til at forvandle udseendet af Android-telefoner.

Med den nye opdatering kan Chrome-brugere nu få adgang til et "Tilpas Chrome"-panel, hvor de kan vælge mellem en række farver for at tilpasse deres browsingoplevelse. Disse tilpasningsmuligheder gemmes pr. profil, hvilket gør det nemmere for brugere med flere profiler at skelne mellem dem.

Ud over designændringerne bliver Chrome-menuen også forbedret for at give hurtigere adgang til Chrome-udvidelser, Google Translate og Google Password Manager. Dette vil gøre det mere bekvemt for brugerne at få adgang til deres yndlingsfunktioner og tjenester med blot et par klik.

Chrome Webshop får også et komplet redesign med personlige anbefalinger og udvalgte samlinger af udvidelser. Der er endda en AI-drevet udvidelsessektion, der tager højde for den voksende popularitet af AI-drevne værktøjer.

Desuden tilføjer Google nye funktioner til Chrome, der vil forbedre browsingoplevelsen. En sådan funktion er knappen "Søg denne side med Google", som åbner et sidepanel til søgning uden at miste brugerens aktuelle position. Dette gør det nemmere at finde information og foretage søgninger uden at afbryde browsingflowet.

Google udvider også sin Search Generative Experience (SGE), som har til formål at revolutionere den måde, folk søger på. Selvom det oprindeligt var begrænset i tilgængelighed, åbner Google det nu for test i USA. Denne funktion giver brugerne et indblik i fremtiden for søgning og de innovationer, som Google arbejder på.

Overordnet set sigter disse opdateringer til Google Chrome-appen og Chrome Webshop på at forbedre brugertilpasning, tilgængelighed og browsingeffektivitet. Med Material You-designsproget og forbedrede funktioner kan Chrome-brugere forvente en mere personlig og bekvem browsingoplevelse.

