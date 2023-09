Kinas Huawei Technologies lancerer Mate 60 Pro+ smartphone

Kinas Huawei Technologies er begyndt forsalg af sin seneste smartphone, Mate 60 Pro+. Uden forudgående reklame annoncerede virksomheden på sin officielle onlinebutik, at den ville begynde at tage imod bestillinger på telefonen. Specifikationerne for telefonen fremhæver dens evne til at oprette forbindelse til to satellitter samtidigt og dens større interne lager sammenlignet med Mate 60 Pro. Prisen blev dog ikke oplyst.

Købere i Kina har rapporteret om imponerende downloadhastigheder på Mate 60 Pro, der overgår dem på top-line 5G-telefoner. En nedrivningsanalyse af telefonen udført af TechInsights afslørede, at den er drevet af Kirin 9000s-chippen, som er fremstillet af Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) i Kina. Denne opdagelse er vigtig for Huawei, da den har stået over for begrænsninger for adgang til chipfremstillingsværktøjer siden 2019 på grund af amerikanske sanktioner.

Huaweis evne til at producere avancerede håndsætmodeller har været begrænset, og virksomheden har været afhængig af lagrede chips til lanceringen af ​​begrænsede partier af 5G-modeller. Introduktionen af ​​den nye Kirin 9000s chip betyder et gennembrud for Huawei.

Udover Mate 60 Pro+ har Huawei også lanceret Huawei Mate X5, en ny version af dens foldbare telefonserie.

Samlet set viser Huaweis udgivelse af Mate 60 Pro+ virksomhedens modstandsdygtighed over for amerikanske sanktioner. Ved at tilbyde innovative funktioner og bruge indenlandsk fremstillede chips, fortsætter Huawei med at forblive konkurrencedygtig på smartphonemarkedet på trods af vedvarende udfordringer.

