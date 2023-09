Centralbanks digitale valutaer (CBDC'er) som grænseoverskridende betalingsinstrumenter

Centralbanks digitale valutaer (CBDC'er) har potentialet til at revolutionere grænseoverskridende betalinger. Mens meget af diskussionen omkring CBDC'er har fokuseret på deres indvirkning på det globale monetære system, er deres rolle som et grænseoverskridende betalingsinstrument af systemisk betydning. Denne use case vil sandsynligvis vinde udbredt vedtagelse på grund af den hårde begrænsning af amerikanske økonomiske sanktioner mod Rusland.

Som et resultat af at være afskåret fra det globale amerikanske dollarsystem er Rusland blevet tvunget til at udforske alternative ordninger for sin internationale handel. Afregning i handelspartneres nationale valutaer og brugen af ​​den kinesiske yuan til betalinger med andre partnere end Kina selv har vist sig som levedygtige muligheder. Disse ikke-dollar-afregningsmetoder er imidlertid dyre og ineffektive, hvilket gør dem mindre attraktive for lande, der ikke er blevet sanktioneret af USA.

CBDC'er tilbyder en løsning på dette problem ved at tilbyde et billigt, hurtigt og sikkert globalt betalingssystem. Ved at muliggøre direkte peer-to-peer-betalinger på tværs af flere jurisdiktioner i sikkerheden for centralbankpenge, kan CBDC'er mindske risikoen for sanktioner pålagt af USA. Bank for International Settlements (BIS) har gennemført eksperimenter med afvikling af kommercielle fakturaer og valutahandler på et enkelt netværk med CBDC'er fra forskellige centralbanker, og resultaterne har været lovende. BIS mener, at direkte deltagelse i grænseoverskridende betalinger ved hjælp af CBDC'er er et realistisk og opnåeligt mål.

I Rusland er udviklingen af ​​en CBDC-platform baseret på en ny blockchain, kendt som mBridge Ledger, allerede i gang. Den russiske centralbank (CBR) har fremhævet facilitering af grænseoverskridende betalinger som en af ​​de største fordele ved dens planlagte e-rubel. Den russiske regering forestiller sig et fælles afviklingscenter, som kan tilsluttes af CBDC-platforme fra forskellige lande, hvilket muliggør etableringen af ​​et multilateralt clearing- og afviklingssystem i nationale valutaer.

Mens nogle udviklede lande, såsom Sverige, har været forsigtige med at lancere deres egne CBDC'er på grund af bekymringer om finansiel stabilitet, har Ruslands tilgang været mere proaktiv. Den russiske CBDC-platform er allerede bygget og kan være produktionsklar inden for de næste 12-24 måneder. Denne udvikling er værd at overvåge, da den kan få konsekvenser for fremtiden for grænseoverskridende betalinger og international handel.

