Sony afslører fire nye krystal LED-skærme til virtuelle produktionsapplikationer

Sony Electronics har introduceret VERONA-serien, der omfatter fire krystal LED-skærme, der er specielt designet til virtuelle produktionsapplikationer. Disse skærme inkorporerer de nyeste teknologiske fremskridt og input fra filmskabere for at levere overlegen kvalitet og effektivitet til virtuelle effekter i kameraet (VFX). Nøgleteknologierne brugt i udviklingen af ​​VERONA-skærmene er Deep Black og Anti-Reflection Surface-teknologierne. Tilsammen forbedrer disse teknologier sort-niveau-udtrykket og minimerer kontrasttab forårsaget af lys fra tilstødende LED-paneler og studiebelysningsudstyr, hvorved efterproduktionstid og -omkostninger reduceres. Med en høj lysstyrke på 1,500 cd/m2 og en bred farveskala, der dækker over 97 % af DCI-P3, tilbyder VERONA-skærmene en realistisk visuel oplevelse. Ydermere har skærmene højtydende LED-drivere, der muliggør høje opdateringshastigheder på op til 7,680 Hz, hvilket minimerer scanline-artefakter i kameraoptagelser.

Sony Electronics har samarbejdet tæt med industriledere for at sikre nem installation og alsidighed af VERONA-skærmene på produktionssæt. Skærmene er designet med et 1:1 kabinetdesign, greb, der er nemme at gribe, lokaliseringsstifter og en låsemekanisme af grebstype, der kan betjenes uden værktøj. De kan også tilpasses til buede, hængende og stablede LED-designs, der understøtter flere skærme op til 23 fod høje. Ifølge Kevin O'Connor, Senior Director for Cinematic Production Solutions hos Sony Electronics, er VERONA-skærmene en essentiel komponent i problemfri integration af de virkelige og virtuelle verdener i virtuelle produktioner.

VERONA-serien vil blive fremvist på Sony-standen under den kommende IBC-begivenhed i Amsterdam, og den forventes at være tilgængelig til køb i foråret 2024.

Kilde: Sony Electronics

TECNO lancerer First Flip Phone, PHANTOM V Flip 5G ved Flagship Event

TECNO, et teknologimærke, har annonceret lanceringen af ​​sin første flip-telefon nogensinde, PHANTOM V Flip 5G, ved den kommende Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023-begivenhed i Singapore den 22. september. Denne begivenhed vil kombinere æstetik på luksusniveau med avancerede teknologier. Introduktionen af ​​PHANTOM V Flip 5G demonstrerer TECNOs forpligtelse til at udforske nye formfaktorer og redefinere stilen og funktionaliteten af ​​flip-telefoner. Den nye flip-telefon stemmer overens med TECNOs "Go Premium" globale forretningsstrategi, som sigter mod at skabe en række premium-enheder ved at integrere avancerede teknologier med stilfuldt design.

Ud over PHANTOM V Flip 5G vil TECNO også afsløre sin nye TECNO MEGABOOK T1 2023 14-tommer bærbar, som tidligere blev lanceret på IFA Berlin 2023. Med disse nye produkttilbud sigter TECNO mod at henvende sig til forbrugere, der værdsætter både stil og fremadrettet teknologi i deres enheder.

Kilde: TECNO

Kandao introducerer QooCam3, et 360-graders actionkamera

Kandao Technology har for nylig afsløret sit seneste produkt, QooCam3, et 360-graders actionkamera designet til at fange eventyr. QooCam3 har dobbelte fiskeøjeobjektiver, der kan fange forskellige vinkler og producere fantastiske 360-graders videoer i 5.7K 30FPS og højopløselige 62MP panoramabilleder. Med en bred F1.6 blænde og to 1/1.55-tommers sensorer klarer QooCam3 sig godt under dårlige lysforhold. Kameraets DNG8-tilstand kombineret med RAW+-softwaren forbedrer hver eneste detalje ved at fange otte filer i én ramme og flette dem, hvilket resulterer i ultimativ billedkvalitet.

Ud over sine foto- og videofunktioner inkorporerer QooCam3 360-graders Ambisonic-lyd, der leverer rumlig og fordybende lyd, der komplementerer det visuelle. Kameraet har også Audio SuperSteady-behandling, der sikrer, at lydretningen er korrekt justeret med kamerarotationen under optagelse. Andre bemærkelsesværdige funktioner omfatter SuperSteady Stabilization 2.0, 360-graders horisontal korrektion, IP68 vandtæt og støvtæt klassificering, responsiv berøringskontrol på en 1.9-tommer LCD-berøringsskærm og et aftageligt 1600mAh batteri med lang levetid.

QooCam3 fra Kandao kan i øjeblikket købes til en pris af $349.00.

Kilde: Kandao Technology