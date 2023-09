CDT giver digital adgang til bibliografiske citater til forskningsrapporter

Center for Demokrati og Teknologi (CDT) har meddelt, at det nu vil tilbyde digital adgang til de bibliografiske citater, der er knyttet til dets forskningsrapporter. Denne nye ressource har til formål at gøre det lettere for læsere at få adgang til og referere til de kilder, der bruges i CDT's arbejde.

Ved at give digital adgang til bibliografiske filer tilpasser CDT sig til praksis i tidsskrifter og andre forskningsudgivere, der tilbyder denne funktion. Det er et skridt mod målet om at dele viden med offentligheden og demonstrere en forpligtelse til gennemsigtighed.

Alle tidligere offentliggjorte CDT-forskningsrapporter, såvel som fremtidige rapporter, vil inkludere selvstændige BibTeX (.bib) eller RIS (.ris) formaterede filer til referencerne. Brugere kan finde downloadlinks til disse filer nederst på hver rapportside.

Ved at importere .bib- eller .ris-filerne til referencestyringssystemer kan brugerne nemt få adgang til og genbruge samlingen af ​​referencer til yderligere forskningsformål. Referencestyringssoftware tilbyder forskellige værktøjer til at organisere og generere referencer baseret på bibliografiske optegnelser.

CDT erkender, at dets forskning strækker sig ud over politik- og forskningsmiljøerne. Organisationen har til formål at støtte den bredere offentligheds interesse for traditionelle forskningsaktiver, og denne nye ressource er et skridt i den retning.

Ud over den digitale adgang til bibliografiske citater leverer CDT allerede fire supplerende ressourcer relateret til sin forskning. Disse ressourcer er tilgængelige for alle, der er interesseret i at udforske emnerne yderligere.

For spørgsmål vedrørende brugen af ​​denne ressource eller andre forskningsrelaterede forespørgsler, opfordres enkeltpersoner til at kontakte CDT via e-mail på [email protected].

kilder:

– Center for Demokrati og Teknologi (CDT)