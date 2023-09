Petrified: Irlands bedste horror-podcast tager scenen for det første liveshow nogensinde

Den populære irske gyserantologi-podcast, Petrified, skal begejstre publikum med sin første liveoptræden nogensinde i Irland. Med Peter Dunne og Liam Geraghty som vært har Petrified fanget lyttere gennem sin kreative historiefortælling og talentfulde stemmeskuespillere.

Live podcasts udgør en unik udfordring, da mediet effektivt skal engagere publikum og bevare essensen af ​​showet. Mange live-podcasts kæmper for at finde den rette balance, hvilket efterlader lyttere med at føle sig frakoblet eller usikre på ægtheden af ​​drillerierne. Dog har Petrified overvundet denne udfordring og har leveret en virkelig skræmmende oplevelse gennem deres liveoptrædener.

Mens hvert afsnit af Petrified er en selvstændig historie, har podcasten ført lyttere til en række unikke omgivelser, herunder en Dublin-pantomime, en spøgelsesgård og et callcenter. En bestemt episode, der giver genlyd med podcastens kultfølge, er "Melodys historietime."

I modsætning til en traditionel live podcast-begivenhed har "Melody's Story Hour" en meta-tilgang. I stedet for at byde på værter, der læser historier eller afholder Q&A-sessioner, udfolder episoden sig i en live podcast-optagelse. Mens publikum ser terroren udfolde sig foran dem, bliver de hurtigt viklet ind i historien, hvilket resulterer i et skræmmende og tilfredsstillende twist.

For at imødekomme dem, der ønsker at nyde denne rystende oplevelse, forbereder Petrified sig til deres andet liveshow, denne gang i Dublin. Den kommende begivenhed, "Petrified Live", finder sted i The Laughter Lounge på Eden Quay, med talentfulde skuespillere Ali Fox, Margaret McAulife og Anna Sheils-McNamee.

Spænding fylder luften, da forfatteren af ​​Petrified, Peter Dunne, delte sine tanker om den kommende live podcast og sagde: "Vi er så spændte – og passende nok skrækslagne – for at lave vores første live podcast i Irland. Det bliver en fantastisk aften for fans af showet og en perfekt introduktion til, hvad vi gør for enhver, der er ny i Petrified."

Hvis du ikke vil gå glip af denne spændende oplevelse, så tag dine billetter til Petrified Live på laughterlounge.com. Showet begynder klokken 8, og dørene åbner klokken 7. Hold forbindelsen med Petrified ved at følge deres officielle konto på Instagram for de seneste opdateringer.

Kilder: Petrified, laughterlounge.com