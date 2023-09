Vigtigheden af ​​et solidt digitalt fodaftryk for cannabismærker

I den hastigt voksende cannabisindustri har hvert marked sine egne unikke regler, cannabis-taksonomi og produktpræferencer. Denne hyperlokale karakter af industrien kræver, at cannabismærker har et solidt digitalt fodaftryk for at få succes. Eksperter på området understreger behovet for datadrevne strategier, målgruppesegmentering og samfundsengagement.

Randa McMinn, Chief Marketing Officer for Weedmaps, fremhævede vigtigheden af ​​datatilskrivning og -sporing. At forstå, hvilke kanaler og kampagner der virker, og hvilke der ikke er, er afgørende for succes. McMinn understregede også værdien af ​​målgruppesegmentering og sagde, at budskaber skal konstrueres med en specifik målgruppe i tankerne.

McMinn diskuterede yderligere betydningen af ​​præstationstragte og kanaldiversificering, især i regulerede sektorer. Det er vigtigt for cannabisbrands at forstå, hvordan forskellige marketingkanaler klarer sig og at diversificere deres strategier i overensstemmelse hermed.

På den anden side af ligningen understregede McMinn behovet for indholdsstrategi og samfundsengagement. Hun sagde, at selvom det digitale landskab konstant ændrer sig, er grunden til, at folk går sammen for at skabe online-fællesskaber, stadig konsekvent. At fremme fællesskaber omkring passionen for cannabis er afgørende for at opbygge et stærkt brand.

Carlos Pinto, Chief Commercial Officer hos Leafly, advarede om den delikate dans mellem innovativt indhold og overholdelse. At balancere risiko med innovativt indhold er afgørende, men det er vigtigt for brands at spille efter reglerne for hver platform. Pinto understregede også uddannelsens rolle i indholdsmarkedsføring for cannabismærker.

Når det kommer til at finde en balance mellem lokal overholdelse og et konsistent brandimage, er tilpasningsevne og forståelse for markedsnuancer nøglen. Opbygning af en brandidentitet, der er fleksibel og tilpasningsdygtig, er afgørende for succes i cannabisindustrien.

Samlet set er det afgørende at have et solidt digitalt fodaftryk for, at cannabismærker kan trives i den stadigt udviklende industri. At deltage i begivenheder som Benzinga Cannabis Capital Conference i Chicago, hvor indflydelsesrige personer deler deres indsigt, kan give værdifuld viden for dem, der ønsker at være pionerer i det digitale landskab i cannabissektoren.

