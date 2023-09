Luftvåbnet planlægger at bringe skybaseret kommando og kontrol i 2024

Flyvevåbnets integrerende programleder for kommando, kontrol, kommunikation og kampstyring (C3BM), Brig. Gen. Luke Cropsey har skitseret tjenestens planer om at bringe cloud-baseret kommando og kontrol og anden digital infrastruktur til operatørerne inden 2024. Disse planer er dog betinget af, at luftvåbnet modtager sit budget til tiden. Cropsey udtalte, at hvis budgettet forsinkes, kan fremskridt med afgørende bestræbelser, såsom forbedring af digital infrastruktur til implementering af cloud-baseret kommando og kontrol, blive hæmmet.

C3BM blev etableret sidste år for at håndtere Advanced Battle Management System (ABMS), som er en samling af sammenkoblede teknologier og netværkssensorer, der muliggør problemfri datatransmission på tværs af afdelingen. ABMS er luftvåbnets bidrag til Pentagons Joint All Domain Command and Control (JADC2) initiativ, der sigter mod at forbinde netværk, systemer og sensorer fra hovedkvarteret til slagmarken.

For at forstå de operationelle kommando- og kontrolbehov sendte luftvåbnet et hold til Indo-Pacific-regionen for en årelang undersøgelse. Denne analyse har drevet udviklingen af ​​use cases for ABMS. ABMS-teamet er også i dialog med chefer for at identificere operationelle problemer, der kan løses af systemet.

En væsentlig komponent i ABMS er implementeringen af ​​en cloud-baseret kommando- og kontrolløsning kaldet CBC2. Cropsey fremhævede, at CBC2-udrulning er en topprioritet, og der er planer om at installere teknologien tre ikke-oplyste steder i 2024. Men CBC2's succes afhænger af at have den digitale infrastruktur til at forbinde systemet effektivt.

Cropsey bemærkede, at timing og planlægning af afstemning, såvel som kompleksiteten ved at integrere forskellige elementer, udgør udfordringer. Fokus er i første omgang på at implementere CBC2 til luftforsvarssektorer, før de udvides til større teatre, såsom Indo-Pacific Command eller European Command.

Hvis budgettet forsinkes ud over andet kvartal af finansåret 2024, skal der foretages justeringer for andre godkendte prioriteter. Cropsey understregede dog, at den nuværende markplan for CBC2 skulle forblive intakt.

