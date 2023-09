Monzo lancerer investeringsfunktion, der giver brugerne mulighed for at investere med kun £1

Monzo, den digitale bank til en værdi af 4.5 milliarder dollars, har introduceret en ny funktion kaldet "Investeringer", der giver sine kunder mulighed for at investere i fonde udvalgt af kapitalforvaltningsgiganten BlackRock. Dette markerer Monzos første indtog på investeringsmarkedet og er en del af virksomhedens bestræbelser på at udvide sine finansielle tjenester og generere yderligere indtægtsstrømme.

Investeringsfunktionen vil gøre det muligt for brugere at begynde at investere med så lidt som £1, hvilket sætter Monzo i konkurrence med etablerede banker som Chase og yngre startups som Chip, Moneybox og Plum. Ansøgningsprocessen er enkel, hvor berettigede brugere tilmelder sig en venteliste for at få adgang til produktet og derefter inviteres til at oprette en investeringspulje.

Monzo tilbyder tre fonde forvaltet af BlackRock: Forsigtig, Balanceret og Eventyrlig. Careful-fonden har lav risiko og lavt afkast, Balanced-fonden har medium risiko og afkast, og Adventure-fonden involverer højere risikoallokeringer med større potentielle afkast.

Administrerende direktør TS Anil udtalte, at Monzo besluttede at introducere investeringsfunktionen for at imødegå den manglende viden og overkommelige barrierer, som briterne står over for, når det kommer til at investere. En undersøgelse bestilt af Monzo afslørede, at 69 % af den britiske befolkning er usikker på, hvor de skal henvende sig for et tilgængeligt og brugervenligt investeringsprodukt, og 60 % af voksne ville være mere tilbøjelige til at investere, hvis minimumsinvesteringsbeløbet var lavt.

Investeringsfunktionen vil blive vist under Savings & Investments-sektionen på Monzos startskærm og vil gradvist blive rullet ud til alle kvalificerede kunder i de kommende uger. Kunder i økonomiske vanskeligheder, eller som er bagud i forhold til afdrag på gæld, vil dog ikke kunne åbne nye investeringer. Brugere vil også have fleksibiliteten til at foretage ændringer, annullere eller trække deres investeringer tilbage til enhver tid.

Monzo har i øjeblikket over 8 millioner kunder i Storbritannien og sigter mod at ekspandere til nye områder af finansielle tjenester for at opnå rentabilitet for hele året. Virksomheden rapporterede sine første to måneder med rentabilitet i 2023.

Investeringsfunktionen kommer med et fast gebyr på 0.59 % pr. måned, bestående af et fondsgebyr på 0.14 % og et platformsgebyr på 0.45 %.

Mens Monzo ikke er den første neobank i Storbritannien, der tilbyder investeringsfunktioner, tilbyder konkurrenter som Starling Bank og Zopa endnu ikke sådanne muligheder. Flere fintech-platforme som Revolut og Freetrade tilbyder dog allerede aktiehandelsmuligheder. Monzos administrerende direktør, TS Anil, afviste påstande om, at banken var forsinket til investeringsfesten.

